Pflichtaufgabe GAK? Rapid peilt sechsten Pflichtspielsieg in Serie an

Satte sieben Punkte könnte Tabellenführer Rapid nach den Sonntagsspielen der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga dem Rest voraus sein – einen Sieg bei Schlusslicht GAK (17.00) vorausgesetzt.

Ganz anders der LASK: Überrascht der GAK gegen Rapid, müssen die Athletiker gar fürchten, mit einem Nuller im Linzer Derby gegen Blau-Weiß (14.30) vom GAK überholt zu werden. Sorgen, die Altach nicht hat: Mit einem Heimsieg gegen die WSG Tirol (14.30) bliebe der SCRA zumindest Dritter.

GAK gegen Rapid am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria und mit Sky Stream!

Stöger nach Cup-Erfolg: „Können es besser“

Rapid hat wenige Tage nach dem 2:1-Cuperfolg in Oberwart beim GAK den sechsten Pflichtspielsieg in Serie im Visier. Das gelang Grün-Weiß zuletzt im Herbst 2017. „Wir wollen das mitziehen, solange es geht. Jede positive Serie ist ein Zeichen, dass es gut klappt. Aber wir werden es nicht überbewerten“, sagte Rapid-Trainer Peter Stöger, der in der Steiermark weiter auf den verletzten Petter Nosa Dahl verzichten muss. Auch dass das Duell unter dem Motto „Tabellenführer gegen Schlusslicht“ steht, hat für den Rapid-Coach wenig Bedeutung. „Es gibt zu jeder Partie eine schöne Geschichte.“

Im Vergleich zum Zweitrundenduell im Burgenland erwartet sich Stöger eine Leistungssteigerung seiner Elf. „Wir wissen, dass wir es besser können“, betonte der 59-Jährige. „Unsere Benchmark ist höher.“ Zum GAK hat Stöger eine besondere Verbindung, in der Saison 2010/11 trainierte er die Grazer in der Regionalliga. „Es war wirklich eine schöne Zeit“, blickte der Wiener zurück. Den schwachen Saisonstart der „Rotjacken“ – die Truppe von Ferdinand Feldhofer hält nach sechs Spielen bei drei Punkten – will Stöger nicht überbewerten. „Sie haben momentan eine Phase, die in der Bundesliga normal sein kann. In Runde 9 bis 14 fällt es vielleicht nicht so auf.“

Neo-GAK-Sportdirektor Wawra fordert Intensität

Nüchtern betrachtet, spricht nur sehr wenig für den GAK. Neo-Sportdirektor Tino Wawra appellierte vor allem an die Einstellung der Kicker.

„In erster Linie müssen wir unser Herz am Platz lassen, mit voller Wucht in die Duelle gehen, die Zweikämpfe annehmen und gewinnen. Mit jeder Faser das eigene Tor verteidigen“, betonte Wawra, der zu Wochenbeginn den zurückgetretenen Dieter Elsneg beerbt hatte. „Dann kann es auch für einen Gegner wie Rapid schwer werden. Aber nur wenn jeder Spieler bei uns auf 100 Prozent kommt.“

(APA)/Bild: GEPA