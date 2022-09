PGA-Turnier in Wentworth nach Tod der Queen auf drei Runden verkürzt

via

Bei der BMW-PGA-Golf-Championship wird es dieses Jahr schon nach drei Runden einen Sieger geben.

Nach dem Tod der Queen und dem folgenden Abbruch der ersten Runde sowie der Absage des zweiten Turniertages wurde am Freitag bekanntgegeben, dass die Entscheidung bereits nach 54 Löchern fallen wird. Am Samstag werden zuerst jene Akteure, die noch nicht fertig waren, ihre 1. Runde beenden und danach absolvieren alle Akteure ihre 2. Runde. Die Entscheidung fällt am Sonntag.

Bernd Wiesberger lag im außerhalb von London gelegenen Wentworth Club auf dem Par-72-Kurs nach einer 68er Runde auf dem geteilten elften Rang, 30 Akteure hatten ihre Runde allerdings nicht zu Ende spielen können.

