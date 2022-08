via

Sky Sport Austria

Philipp Oswald ist bei den US Open der einzige Beitrag aus Österreich im Männer-Doppel: Der 36-jährige Vorarlberger, aktuell Nummer 71 im Doppel-Ranking, spielt an der Seite des Niederländers Robin Haase. Das Duo trifft in Runde eins auf Ilja Iwaschka/Kwon Soonwoo (BLR/KOR).

(APA) / Bild: GEPA