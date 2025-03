Piastri sichert sich Pole in China

Oscar Piastri hat McLaren im zweiten Saisonrennen der Formel 1 die zweite Pole Position beschert – und startet selbst erstmals in seiner Karriere von Startplatz eins in einen Grand Prix. Der Australier stach im Qualifying von China unter anderem seinen Teamrivalen Lando Norris aus, der WM-Spitzenreiter wurde nur Dritter hinter George Russell im Mercedes.

„Sehr schön, das war eine echte Reise bis hierher“, sagte Piastri, der seit Anfang 2023 in der Formel 1 fährt, mit ruhiger Stimme. Im Interview offenbarte er später Schwierigkeiten in der frühen Phase der Qualifikation: „Ich bin froh, dass es einfach aussah, es hat sich nämlich lange gar nicht so angefühlt. Das Auto und ich sind erst im dritten Abschnitt erwacht.“

Piastri: “Ich bin einfach super glücklich“

Hamilton Achterbahnfahrt setzt sich fort

Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter, dahinter setzte sich für Lewis Hamilton die Achterbahnfahrt im Ferrari fort: Der Rekordweltmeister holte Startplatz fünf – wenige Stunden zuvor hatte er in Shanghai noch den Sprint gewonnen und damit eine Antwort auf sein schwaches Ferrari-Debüt am vergangenen Wochenende in Australien gefunden. Sein Teamkollege Charles Leclerc landete auf Startplatz sechs.

Helmut Marko: „Vier bis fünf Fahrer, die gewinnen können“

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko sieht für den Rennsonntag „vier bis fünf Fahrer, die gewinnen können“. Sein zweiter Pilot gehört allerdings nicht dazu: Liam Lawson, seit dieser Saison an der Seite Verstappens, wurde Letzter, schon früh in der Saison wackelt nun seine Position bei Red Bull. Marko wollte einen Wechsel im Laufe des Jahres nicht ausschließen: „Wir werden alles in Ruhe analysieren. Formel 1 ist Leistungssport.“

“Formel 1 ist ein Leistungssport“ – Marko zählt Lawson an

Nico Hülkenberg holte im Sauber indes den zwölften Startplatz, beim Auftakt in Melbourne war der einzige Deutsche im Feld überraschend als Siebter in die Punkte gefahren.

Im WM-Klassement führt weiterhin Norris, der den Saisonauftakt gewonnen hatte. Allerdings geht der Engländer nach Platz acht im China-Sprint nur noch mit zwei Punkten Vorsprung auf Verstappen in den Grand Prix am Sonntag (ab 7.00 Uhr MEZ live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass).

(SID) Foto: Imago