Pichler über Salzburg-Absage in der Jugend: „War für mich ein Wendepunkt“

Kiel-Legionär Benedikt Pichler war am Montagabend beim ABSTAUBER-Podcast „Ruf Mich An“ zu Gast und hat dabei u.a. über seine kurze Zeit bei Red Bull Salzburg gesprochen. Pichler hatte als Jugendlicher an einem Sichtungstraining der Salzburger teilgenommen, den Sprung in die Red-Bull-Jugend aber nicht geschafft – vor allem wegen seiner damals noch zu großen körperlichen Defizite.

„Ich war damals noch ein ziemliches Hendl. Das war im Nachhinein eine super Zeit für mich und auch eine super Chance. Ich war überrascht, dass es dann doch nicht funktioniert hat. Im Nachhinein war es für mich ein super Wendepunkt, weil sie mir gesagt haben, dass ich körperlich noch nicht so weit bin und es fußballerisch sicher interessant gewesen wäre. Danach habe ich mich extrem auf das Körperliche konzentriert und habe regelmäßig angefangen, Kraft zu trainieren.“

Bild: Imago