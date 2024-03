Pikante Konstellation – Klagenfurt und Rapid reicht Remis: Die Szenarien vor der 22. Runde

Nach der 21. Runde in der ADMIRAL Bundesliga kämpfen noch vier Teams um die verbleibenden drei Plätze in der Meistergruppe. Der TSV Hartberg (33 Punkte), SK Austria Klagenfurt (33 Punkte), SK Rapid (32 Punkte) und der FK Austria Wien (30 Punkte) haben noch die Chance auf die Top 6. Eine pikante Konstellation: Denn bei einem Remis zwischen Klagenfurt und Rapid hätte die Austria auch mit einem Sieg gegen die WSG Tirol keine Chance mehr auf die Meistergruppe. Auch der TSV Hartberg wäre dann sogar mit einer Niederlage fix oben dabei. Mit Tabellenführer Red Bull Salzburg und den ersten Verfolgern SK Sturm und LASK stehen die ersten drei Teams der Meistergruppe bereits fest.

In der 22. Runde kommt es am Sonntag (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem SkyX Traumpass live streamen) zu folgenden Spielen im Kampf um die Top 6:

Sonntag, 17 Uhr: TSV Hartberg – SK Sturm

Sonntag, 17 Uhr: SK Austria Klagenfurt – SK Rapid

Sonntag, 17 Uhr: FK Austria Wien – WSG Tirol

Die weiteren Paarungen:

Samstag, 17 Uhr: LASK – Red Bull Salzburg (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1)

Sonntag, 17 Uhr: SC Austria Lustenau – BW Linz

Sonntag, 17 Uhr: Wolfsberger AC – SCR Altach

Die Ergebnisse der 21. Runde

Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt 1:0 (VIDEO-Highlights + Spielbericht)

SK Sturm – Wolfsberger AC 4:0 (VIDEO-Highlights + Spielbericht)

SK Rapid – Austria Lustenau 1:1 (VIDEO-Highlights + Spielbericht)

BW Linz – FK Austria Wien 1:2 (VIDEO-Highlights + Spielbericht)

WSG Tirol – TSV Hartberg 1:0 (VIDEO-Highlights + Spielbericht)

SCR Altach – LASK 0:0 (VIDEO-Highlights + Spielbericht)

Die Tabelle nach der 21. Runde

Remis bei Klagenfurt gegen Rapid bedeutet Meistergruppen-Aus für die Austria

Eine Konstellation, bei der die Wiener Austria im Spiel zwischen Klagenfurt und Rapid auf einen Sieger hoffen muss. Denn spielen die Kärntner und Hütteldorfer Unentschieden, hat die Austria selbst mit einem Sieg gegen die WSG Tirol keine Chance mehr in die Meistergruppe einzuziehen. Auch der TSV Hartberg wäre dann fix oben dabei, weil es dann zwischen Hartberg, die selbst bei einer Niederlage gegen Sturm bei 33 Punkten halten würden, und den beiden Wiener Vereinen, die dann ebenfalls bei 33 Zählern stehen würden, zu einem Dreier-Vergleich kommen würde, wo die „Veilchen“ hinter Hartberg und Rapid am letzten Platz liegen würden.

Dreier-Vergleich zwischen Hartberg, Rapid und Austria

Hartberg – 9 Punkte – 5:3 Tore Rapid – 4 Punkte – 3:2 Tore Austria – 4 Punkte – 4:6 Tore

Wiener Austria muss auf Sieger in Klagenfurt hoffen

Sollte es beim Spiel zwischen Klagenfurt und Rapid einen Sieger geben, hätte die Wiener Austria noch Chancen auf die Top 6.

Bei einem Sieg von Rapid in Klagenfurt und einer Niederlage von Hartberg gegen Sturm, und einem Heimsieg der Austria gegen die WSG würde es zu einem Dreier-Vergleich zwischen Hartberg, Klagenfurt und der Wiener Austria kommen, wo die Oststeirer den Kürzeren ziehen würden.

Dreier-Vergleich zwischen Hartberg, Klagenfurt und Austria

Klagenfurt – 6 Punkte – 8:5 Tore Austria – 5 Punkte – 8:7 Tore Hartberg – 4 Punkte – 4:8 Tore

Sollte Rapid in Klagenfurt gewinnen und auch die Hartberger gegen Sturm zumindest ein Remis holen, könnten es die „Veilchen“ mit einem Sieg aus eigener Kraft schaffen. Denn dann würde es zwischen Klagenfurt und der Austria, die dann bei jeweils 33 Punkten stehen würden, zum direkten Vergleich kommen. Da aber beide Duelle im Grunddurchgang mit 2:2 endeten, würde als Nächstes das Torverhältnis gewertet werden. Hier haben die Kärntner aktuell mit 28:26 gegenüber der Austria (23:22 Tore) noch die Nase vorne. Da man in diesem Fall aber schon die Niederlage der Klagenfurter und den Sieg der Austria einberechnen müsste, hätte die Wiener Austria definitiv die bessere Tordifferenz und würde an der Klagenfurter Austria vorbeiziehen.

Bei einem Sieg von Klagenfurt über Rapid, könnte die Austria den Stadtrivalen aus Hütteldorf, ebenfalls aus eigener Kraft überholen. Rapid würde dann bei 32 Punkten halten, und die Austria käme auf 33, wodurch Rapid dann auf Rang sieben bzw. in die Qualifikationsgruppe abrutschen würde.

Bild: GEPA