Remis gegen Lustenau: Rapid verpasst vorzeitigen Meistergruppen-Einzug

Rapid muss nach einem Heim-Remis gegen den Tabellenletzten Austria Lustenau weiter um die Meistergruppe zittern. Nach dem 1:1 in Hütteldorf stehen die Grün-Weißen weiter auf dem sechsten Tabellenplatz, die Entscheidung fällt erst in der kommenden Woche beim Auswärtsspiel in Klagenfurt.

Das Tor für Lustenau erzielte Ben Bobzien in der 50. Minute. Rapid agierte in dieser Phase bereits in Unterzahl, Terrence Kongolo musste nach Gelb-Rot noch in Halbzeit eins vom Feld. Nach einem Handspiel auf der Torlinie musste dann Lustenaus Pius Grabher vom Feld, Marco Grüll glich vom Punkt aus (78.).

Alle Tore:

0:1 – Bobzien (50.)

1:1 – Grüll (78.)

Bild: GEPA