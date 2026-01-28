PL-Abschied: Paqueta wechselt für Rekord-Ablöse

Lucas Paqueta geht zurück in die Heimat. Den Brasilianer zieht es von West Ham United zu Flamengo Rio de Janeiro.

Der 28-Jährige wechselt für 42 Millionen Euro zu Flamengo und wird dadurch zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte. In Brasilien unterschreibt der neunmalige Nationalspieler einen langfristigen Vertrag.

Paqueta kommt aus der Jugend der Rubro-Negro. 2019 wechselte er zum AC Mailand. Über Olympique Lyon kam der offensive Mittelfeldspieler 2022 zu den Hammers.

Paqueta-Ersatz: West Ham holt Ex-Barca-Profi

West Ham hat sich im Abstiegskampf der Premier League mit Flügelspieler Adama Traore verstärkt.

Der 30-Jährige wird die Rückennummer 17 tragen und wieder mit seinem ehemaligen Trainer Nuno Espirito Santo zusammenarbeiten, unter dem er von 2018 bis 2021 bei den Wolverhampton Wanderers spielte.

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, und freue mich darauf, dem Team so gut wie möglich zu helfen und meine Qualitäten unter Beweis zu stellen“, sagte Traore.

(sport.sky.de)

Beitragsbild: Imago.