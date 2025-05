PL-Topklub hat Ex-Sturm-Angreifer im Visier

Der FC Chelsea soll den ehemaligen Sturm Graz-Angreifer Emanuel Emegha beobachten und einen Vorvertrag für den Sommer 2026 in Betracht ziehen.

Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano auf der Plattform X. Ein Abgang des 22-jährigen Stürmers in diesem Sommer steht aktuell jedoch nicht zur Debatte – bei Straßburg soll Emegha eine zentrale Rolle im europäischen Projekt des Klubs übernehmen. Die „Blues“ sehen in Emegha eine vielversprechende Option für die Zukunft und behalten seine Entwicklung weiterhin im Blick.

Emanuel Emegha machte in der Saison 2022/23 beim SK Sturm Graz auf sich aufmerksam, wo er zwischen August 2022 und Juli 2023 in 36 Pflichtspielen auf dem Platz stand. Dabei erzielte der großgewachsene Stürmer zehn Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Seine starken Leistungen in Österreich blieben international nicht unbemerkt – laut Transfermarkt.at wird Emegha aktuell mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro geführt.

(Red.) / Bild: Imago