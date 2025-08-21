PL-Wechsel: Leverkusen verliert nächsten Leistungsträger

Der deutsche Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen hat kurz vor dem Ligastart den nächsten Double-Gewinner von 2024 abgegeben.

Offensivspieler Amine Adli (25) wechselt in die Premier League zum AFC Bournemouth, das gab der Werksklub am Donnerstag bekannt. Der Vertrag des marokkanischen Nationalspielers wäre noch bis 2028 gelaufen. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme bei rund 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen liegen.

Bei Bayer sei Adli „zu einem gestandenen Bundesliga-Profi geworden, der mit seinen Leistungen seinen ganz persönlichen Beitrag zu unserer Entwicklung in den vergangenen Jahren geleistet hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Adli zeigte sich „stolz“ auf das, „was wir gemeinsam in Leverkusen erreicht haben. Die besondere Zeit in diesem Verein hat mich als Sportler und als Mensch geprägt. Ich werde sie nie vergessen.“

Verletzung bremste Adli in Vorsaison

Leverkusen hatte Adli 2021 vom FC Toulouse verpflichtet. In 143 Pflichtspielen erzielte er 23 Tore und bereitete 25 Treffer vor. Im vergangenen Jahr hatte Adli aufgrund eines Wadenbeinbruchs lange gefehlt. Bislang haben acht Leistungsträger aus der Double-Saison den Klub in diesem Sommer endgültig verlassen.

