Programmänderung fürs Kitzbühel-Wochenende

Die Wetterprognosen machen eine Programmänderung für die alpinen Hahnenkammrennen in Kitzbühel notwendig.

Der Slalom-Klassiker der Männer auf dem Ganslernhang soll nun bereits am Samstag (10.15/13.45) in Szene gehen, eingebettet in die zwei Abfahrten am Freitag (11.30) und Sonntag (13.30). Für Samstag sind laut Wetterprognosen 30 bis 60 Zentimeter Neuschnee möglich, weshalb das einfacher durchführbare Technikrennen vorgezogen wurde.

Die erste Abfahrt auf dem Hahnenkamm ist weiter für Freitag geplant. Auch da erwarten die Organisatoren Neuschnee, es könnte aber ein Wetterfenster geben, das die Abhaltung möglich macht. Danach können die Speed-Spezialisten laut aktueller Planung einen Tag durchschnaufen.

Am Mittwoch trainierten die Abfahrer erstmals, dies bei Kaiserwetter. Für das Abschlusstraining am Donnerstag könnte der Wind ein Faktor werden, erklärte FIS-Chef-Renndirektor Markus Waldner bei der Mannschaftsführersitzung. „Wir wollen versuchen, von ganz oben zu fahren.“ Für Sonntag wurde eine ungewöhnlich späte Startzeit gewählt, um den Pistenarbeitern mehr Zeit zu geben.

Der Programm-Tausch hatte sich bereits abgezeichnet. Fleißige Schaufler und die Pisten-Maschinen stünden parat, erklärte der Präsident des Kitzbüheler Skiclubs, Michael Huber. „Möge die Übung gelingen.“

(APA)/Bild: GEPA