Platzgummer gibt Comeback im AFBÖ-Nationalteam

Sandro Platzgummer verstärkt das österreichische Football-Nationalteam beim Vorhaben EM-Titelverteidigung. Der 27-jährige Ex-NFL-Spieler gibt am Samstag in Salzburg gegen Serbien (13.00 Uhr) sein Comeback.

„Sportlich gibt uns das natürlich neue Optionen“, sagte Headcoach Max Sommer. „Das spricht sicher auch für unser Programm, dass ein Spieler seines Kalibers, der bei den New York Giants unter Vertrag war, für Österreich spielen möchte.“

Das AFBÖ-Team ist gegen die Serben klarer Favorit, bei einem Sieg hat die Sommer-Truppe das EM-Halbfinalticket fix in der Tasche. In der Vorschlussrunde könnte 2025 Deutschland als Gegner winken. Platzgummer erklärte, er wolle mit der Mannschaft „den nächsten Schritt machen, um unser Ziel zu erreichen: Endlich auch auf Herren-Ebene Deutschland bei der EM zu bezwingen.“ Der Tiroler hatte heuer in der ELF für Frankfurt Galaxy gespielt.

