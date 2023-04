Play-off-Chance von Dallas in der NBA wird kleiner

Die Dallas Mavericks drohen in der NBA das Play-off zu verpassen. Das Team um Basketball-Superstar Luka Doncic unterlag am Samstag (Ortszeit) bei den Miami Heat mit 122:129 und hat nun sechs der vergangenen sieben Spiele verloren. Miami sicherte seinen siebenten Platz in der Eastern Conference und damit die beste Ausgangslage für das Play-in-Turnier ab. Auch Platz sechs und damit der direkte Einzug ist noch in Reichweite.

Für Dallas hingegen geht es, obwohl Doncic wieder offensiv glänzte und 42 Punkte anschrieb, nur noch um die Qualifikation für das Play-in-Turnier. Aktuell liegen die Mavericks auf Rang elf der Western Conference und haben einen Sieg weniger als die Oklahoma City Thunder, die auch das direkte Duell der beiden Teams für sich entschieden haben.

Auf dem siebenten Platz stehen die New Orleans Pelicans, die das zweite NBA-Spiel des Abends gegen die Los Angeles Clippers mit 122:114 gewannen. Die Clippers, für die Kawhi Leonard 40 Punkte erzielte, liegen mit einem Sieg mehr als die Pelicans auf Rang sechs.

(APA)/Bild: Imago