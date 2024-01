Playoff-Duell zwischen Israel und Island bekommt neuen Spielort

Das Playoff-Spiel um die Chance auf die EM-Teilnahme zwischen Israel und Island wird am 21. März im ungarischen Budapest ausgetragen. Das teilte die Europäische Fußball-Union mit.

Wegen des Gaza-Krieges ist eine Austragung in der Region aufgrund von Sicherheitsgründen derzeit nicht möglich. Bereits im Oktober entschied die UEFA, dass keine vorerst keine Spiele mehr auf israelischem Boden stattfinden sollen. Das Duell gegen Island wird im Szusza Ferenc Stadion gespielt. Bereits für die letzten Spiele der EM-Qualifikation wich das israelische Nationalteam nach Ungarn aus.

Auch keine Playoff-Spiele in der Ukraine

Der Gewinner der Partie spielt am 26. März auswärts gegen den Sieger der Partie zwischen Bosnien-Herzegowina und der Ukraine um ein Ticket für die EM-Endrunde in Deutschland. Sollte die Ukraine das Play-off-Halbfinale gewinnen, würde das Spiel im polnischen Wroclaw stattfinden. Spiele in der Ukraine sind wegen der russischen Invasion derzeit ebenfalls nicht möglich.

Alle EM-Playoff-Paarungen in der Übersicht

Weg A

Wales – Finnland

Polen – Estland

Die Sieger aus den beiden Spielen treffen im Finale von Playoff A aufeinander – der Gewinner dieses Spiels qualifiziert sich für die Euro 2024.

Weg B

Bosnien und Herzegowina – Ukraine

Israel – Island

Die Sieger aus den beiden Spielen treffen im Finale von Playoff B aufeinander – der Gewinner dieses Spiels qualifiziert sich für die Euro 2024.

Weg C

Georgien – Luxemburg

Griechenland – Kasachstan

Die Sieger aus den beiden Spielen treffen im Finale von Playoff C aufeinander – der Gewinner dieses Spiels qualifiziert sich für die Euro 2024.

(APA) / Bild: Imago