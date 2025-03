Playoff-Niederlage in Serbien: So bewerten die Sky-User das ÖFB-Team

Nach dem verpassten Aufstieg in die höchste Klasse der Nations League haben die ÖFB-Akteure mit mangelndem Spielglück gehadert. Man sei in beiden Playoff-Partien gegen Serbien die bessere Mannschaft gewesen und vor allem an fehlender Effizienz gescheitert, lautete der Tenor nach dem 0:2 am Sonntag in Belgrad.

Die Sky-User haben nach dem Spiel den Auftritt der österreichischen Nationalmannschaft bewertet. Bewerten konnte die Sky-Community alle mindestens 15 Minuten eingesetzten ÖFB-Spieler sowie die Taktik/Aufstellung von Teamchef Ralf Rangnick und die Gesamtleistung des ÖFB-Teams (von 6 = Weltklasse bis 1 = Sehr schwach).

Am öftesten wurde die Note 3 (Durchschnitt) verteilt, einzig Konrad Laimer sticht mit einem „4er“ (Stark) heraus. ÖFB-Keeper Alexander Schlager fällt mit einem „Sehr schwach“ ab. Trainer Ralf Rangnick sowie die Gesamtleistung honorierte die Sky-Community mit einem „Schwach“.

Die ÖFB-Noten im Überblick

Tor/Abwehr

Mittelfeld

Angriff

Teamleistung/Teamchef

