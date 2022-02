Playoff-Rennen in der NHL spitzt sich zu! Sky nimmt die Titel-Anwärter unter die Lupe

Mit Anfang Februar nimmt das Playoff-Rennen in der NHL offiziell Fahrt auf. Nahezu jedes Team hat mehr als 40 Saisonspiele hinter sich und damit seine Stärken und Schwächen offenbart.

Unmittelbar vor der All-Star-Pause nimmt Sky-Redakteur Mathias Blaas die NHL-Standings der Eastern- und Western Conference etwas genauer unter die Lupe.

Eastern Conference

Die Atlantic Division ist in der Saison 2021/22 vollkommen in der Hand der Florida-Teams. Die Florida Panthers sind stark in die Spielzeit gestartet und führen die Division derzeit an. An einer Playoff-Teilnahme zweifelt im Februar niemand mehr. 190 erzielte Tore sind Bestwert in der gesamten NHL, vor der Trade-Deadline wird sich Florida vermutlich in der Defensive verstärken.

Knapp dahinter liegt der Titelverteidiger und back-to-back-Champion. Die Tampa Bay Lightning scheinen nur auf die Playoffs zu warten, um den ersten NHL-three-peat seit den 1980er-Jahren zu schaffen. In der ersten Playoff-Runde will aus gutem Grund keine Mannschaft gegen die „Bolts“ antreten.

Ebenfalls souverän läuft die Spielzeit für die Toronto Maple Leafs. Die Kanadier belegen seit Saisonbeginn einen Playoff-Platz und wollen diesen auch bis Ende April behalten, dann beginnt nämlich die Post-Season. Der Druck in der Eishockey-Metropole ist enorm, denn das renommierte Franchise hat seit 2004 keine Playoff-Serie mehr gewonnen und die Fans warten seit 1967 auf einen Stanley-Cup-Erfolg. Ob Superstar Auston Matthews und Co. in diesem Jahr den Bann brechen, wird sich zeigen.

Dahinter belegen die Boston Bruins derzeit den letzten Wildcard-Platz im Osten und hoffen auf die 13. Playoff-Partizipation in den vergangenen 15 Jahren. Das erfahrene Team um Kapitän Patrice Bergeron ist ein Stammgast in der Post-Season und konnte sich seit Jahresbeginn von den Rivalen außerhalb der Playoff-Ränge absetzen. Auch die Bruins dürften vor der Trade-Deadline aktiv werden, um ein richtiger Stanley-Cup-Anwärter zu werden.

In der Metropolitan Division ist das Bild ebenfalls sehr deutlich. Die Carolina Hurricanes spielen eine herausragende Saison und führen die Division Anfang Februar an. Die Mannschaft um Sebastian Aho spielt sehr unterhaltsames Eishockey und ist ein Mitfavorit auf den Stanley-Cup-Triumph. Die Defensive der „Canes“ kassiert die wenigsten Gegentore der NHL, vor der Trade-Deadline wird wohl noch der ein- oder andere Stürmer verpflichtet werden.

Knapp dahinter liegen die New York Rangers. Das junge Team hat die Rebuild-Phase endgültig überwunden und wird Anfang Mai höchstwahrscheinlich und erstmals seit 2016/17 wieder in der Post-Season vertreten sein.

Die Pittsburgh Penguins ließen in der Saison 2021/22 viele Kritiker verstummen. Der Kader um Sidney Crosby und Evgeny Malkin sei in die Jahre gekommen und habe zu wenig Tiefe. Die Realität zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Vor allem in den letzten Wochen zeigten die Penguins starke Leistungen, an einer Playoff-Teilnahme zweifelt zur Saisonmitte kaum ein Experte. Nach dem Goalie-Debakel in den letztjährigen Playoffs ist der Erwerb eines Torhüters nicht ausgeschlossen, auch wenn Tristan Jarry eine phänomenale Saison spielt.

Genauso wie die Boston Bruins belegen auch die Washington Capitals einen Wildcard-Rang. Auch wenn der Trend zuletzt in die falsche Richtung ging, befindet sich das erfahrene Team um Torjäger Alexander Ovechkin auf Playoff-Kurs. Genauso wie Pittsburgh könnte sich auch Washington auf der Suche nach einem Tormann befinden.

VIDEO: Traumtor von Rangers-Stürmer Chris Kreider

Im Osten haben die Standings in den letzten Wochen also klare Formen angenommen. Die Detroit Red Wings um die Talente Moritz Seider und Lucas Raymond müssen wohl auf desaströse Monate der Boston Bruins und Washington Capitals hoffen.

Auch für die New York Islanders, zuletzt zweimal im Finale der Eastern Conference, sieht es nicht besonders rosig aus. Die „Isles“ müssen in ihren Nachtragsspielen unbedingt punkten und auf Schwächephasen der Konkurrenz hoffen.

Western Conference

Weniger deutlich ist die Lage im Westen der NHL. In der Central Division liegen die Colorado Avalanche wenig überraschend vorne. Das formstärkste Team der Liga ist im Moment kaum zu stoppen und eilt von Sieg zu Sieg. Die goldene Generation der „Avs“ um Cale Makar, Nathan MacKinnon und Co. muss aber in den Playoffs endlich abliefern, in den letzten Jahren konnte nie mehr als die zweite Runde erreicht werden. Trades vor der Deadline sind zu erwarten, denn dieses Jahr soll der ganz große Coup gelingen.

Dahinter ist das Rennen um den zweiten Platz sehr eng. Die Nashville Predators, Minnesota Wild und St. Louis Blues spielen gute Saisons und dürfen mit Playoff-Teilnahmen rechnen.

Derzeit belegen die Predators den zweiten Rang und würden in der ersten Playoff-Runde auf die drittplatzierten Minnesota Wild treffen. Dort darf sich Österreichs Eishockey-Juwel Marco Rossi durchaus Hoffnungen auf einen Kaderplatz machen. Nach seinem NHL-Debüt Anfang Jänner (zwei Spiele – 0 Scorerpunkte) könnte der talentierte Stürmer in der Post-Season zur Mannschaft stoßen und dem Angriff mehr Tiefe geben.

Auf dem Wildcard-Platz stehen Anfang Februar die St. Louis Blues. Die Stanley-Cup-Champions von 2019 spielen eine solide Saison und könnten mit ein paar Verstärkungen vor der Trade-Deadline noch gefährlicher werden. In der Central Division sind außerdem die Dallas Stars und Michael Raffl nicht abzuschreiben. Die Texaner liegen nur zwei Punkte hinter dem zweiten Wildcard-Rang.

VIDEO: Marco Rossi spricht über sein NHL-Debüt

Die Pacific Division ist wohl die unberechenbarste Division der NHL. Dass die Vegas Golden Knights im Februar ganz vorne liegen, ist keine Überraschung. Viele Experten sind aber der Ansicht, dass Vegas mehr Vorsprung auf die Verfolger haben sollte. Mit Jack Eichel und Co. werden aber einige wichtige Spieler noch vor dem Playoff-Start fit werden und den Kader verstärken.

Hinter den Golden Knights belegen zwei Klubs aus Kalifornien die Ränge zwei und drei. Die jungen Mannschaften der Anaheim Ducks und Los Angeles Kings liegen zu Beginn der zweiten Saisonhälfte überraschend vor den kanadischen Teams aus Edmonton und Calgary.

Ob die wenig-erfahrenen Ducks und Kings Ende April einen Playoff-Platz belegen, darf zumindest bezweifelt werden. Die Edmonton Oilers um die Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl haben nach zwei katastrophalen Monaten zuletzt wieder in die Spur gefunden und liegen nur drei Zähler hinter dem letzten Wildcard-Platz. Mit Evander Kane holte Edmonton vor Kurzem einen kontroversen Flügelspieler, der das Depth-Scoring verstärken soll. Zusätzliche Trades sind zu erwarten.

Den letzten Wildcard-Rang im Westen besetzen derzeit die Calgary Flames. Auch die Flames haben das Talent, die Post-Season zu erreichen. Der Druck auf Anaheim und Los Angeles wird in den kommenden Wochen nicht geringer werden, die San Jose Sharks lauern zusammen mit den Oilers knapp außerhalb der Playoff-Ränge. Zudem ist nicht zu erwarten, dass die Franchises aus Kalifornien am Transfermarkt allzu aktiv sein werden.

VIDEO: Lacrosse-Tor von Ducks-Talent Zegras

Das Rennen um die Wildcard-Spots wird sich vor der Trade-Deadline im Westen zuspitzen. Die Dallas Stars drängen ebenso auf einen Platz in der Post-Season wie die Oilers und Sharks. Auch die Vancouver Canucks sind noch nicht aus dem Rennen, genauso wie die unter ihren Möglichkeiten agierenden Winnipeg Jets.

Der Monat Februar könnte in der Western Division entscheidend sein. Zahlreiche Klubs können sich mit einem guten Monat in den Playoff-Plätzen festsetzen, andere Mannschaften werden in den Standings etwas abrutschen und die Playoff-Hoffnungen begraben müssen. Falls Dallas im nächsten Monat hinter den Erwartungen zurückbleibt, könnte Michael Raffl wie bereits im Vorjahr zu einem Stanley-Cup-Anwärter getraded werden.

Aktuelle Playoff-Paarungen im Osten*

Florida Panthers – Boston Bruins

Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs

Carolina Hurricanes – Washington Capitals

New York Rangers – Pittsburgh Penguins

Aktuelle Playoff-Paarungen im Westen*

Colorado Avalanche – Calgary Flames

Nashville Predators – Minnesota Wild

Vegas Golden Knights – St. Louis Blues

Anaheim Ducks – LA Kings

*Stand 02.02.2022

Wichtige Termine der NHL-Saison 2021/22

21. März: Trade-Deadline

29. April: Letzter Tag der regulären Saison

2. Mai: Beginn der Stanley Cup Playoffs

30. Juni: Letzter möglicher Tag vom Stanley Cup Finale

7. Juli: Runde 1 vom NHL Draft 2022

8. Juli: Runde 2-7 vom NHL Draft 2022

13. Juli: Free-Agency-Periode beginnt

Verfasst von: @mathias_blaas

Bild: Imago