Playoffs verpasst: Trainerwechsel bei Raiders Tirol

Die Raiders Tirol und Coach Jim Herrmann gehen ab sofort getrennte Wege.

Der 64-jährige US-Amerikaner hatte das Team der Innsbrucker für die European League of Football (ELF) im Oktober 2023 übernommen, sieht nun die Zeit für seinen Abschied.

Raiders nehmen auch 2026 an EFL teil

Die Raiders haben in der vergangenen Woche das Playoff der Liga verpasst. Laut Vereinsaussendung werden derzeit Gespräche mit potenziellen Nachfolgern geführt. Die ELF-Teilnahme auch 2026 sei indes fixiert worden.

