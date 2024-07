Rückschlag in der Vorbereitung der WSG Tirol für die kommende Saison der ADMIRAL Bundesliga: Die Tiroler unterliegen dem einstigen „Rapid-Europacup-Schreck“ Vaduz in einem Testspiel mit 2:4.

Tore durch Valentino Müller (38.) und Mahamadou Diarra (58.), jeweils zum Ausgleich, reichten nicht für den erhofften Sieg gegen den Liechtensteiner Cupsieger in Wattens. Bereits beim letzten Test gegen Gornik Zabrze (1:1) verpasste das Team von Neo-Coach Philipp Semlic den vollen Erfolg.

Knappe Niederlage gegen Vaduz! 😐 Zum Abschluss einer intensiven Trainingswoche setzte es für unsere Grün-Weißen eine 2:4-Niederlage gegen den FC Vaduz. ➡️ Valentino Müller (38‘) und Mahamadou Diarra konnten für 🟢⚪️ anschreiben.#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/O06YJMpgbP — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 5, 2024

Testgegner Vaduz, der in der zweiten Schweizer Liga antritt, machte sich 2022 durch das Weiterkommen über den SK Rapid im damaligen Conference-League-Playoff einen Namen. Auch diesmal tritt der Verein des Ex-Ried-Stürmers Seifedin Chabbi wieder im Europacup an, Zweitrundengegner in der ECL-Quali ist das irische Team St. Patrick’s Athletic.

