Pleite trotz Trainerwechsel: Schalke & Langer unterliegen Paderborn

Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga von Fortuna Düsseldorf zurückerobert und seinen kleinen Negativlauf beendet.

Dank eines Treffers von Laszlo Benes (83.) per Foulelfmeter besiegten die Hanseaten am Freitag die Rheinländer verdient mit 1:0 und verdrängten sie von Platz eins. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste in Unterzahl. Matthias Zimmermann (76.) hatte die Gelb-Rote Karte gesehen.

Der Erfolg für die Mannschaft von HSV-Trainer Tim Walter war auch psychologisch wichtig, nachdem sie zuletzt bei den Aufsteigern SV Elversberg und VfL Osnabrück verloren hatten. Die Hamburger stehen mit 16 Punkten zumindest bis Samstagabend ganz vorn, können aber vom Stadtrivalen FC St. Pauli (13) durch einen Sieg bei Hertha BSC noch überflügelt werden.

Schalke bleibt nach Pleite in Abstiegszone

Am anderen Ende der Tabelle versinkt der FC Schalke 04 immer tiefer in der Krise. Die „Königsblauen“ verloren mit dem Österreicher Michael Langer im Tor bei Paderborn 1:3, liegen damit auf dem Relegationsplatz 16 und können an diesem Wochenende sogar noch weiter abrutschen.

(APA.)

Beitragsbild: Imago.