Pleiten für Rossi und Kasper in der NHL
Die Vancouver Canucks haben am Samstag in der NHL ohne Marco Rossi die 15. Niederlage in ihren jüngsten 17 Spielen kassiert. Auch für Marco Kasper gab es eine heftige Pleite.
Gegen die Toronto Maple Leafs unterlag das Team des weiterhin verletzt fehlenden Vorarlbergers Rossi vor Heimpublikum 2:3 nach Penaltyschießen. Kasper kassierte mit den Detroit Red Wings eine klare 0:5-Klatsche gegen die Colorado Avalanche.
0:5! Kasper und Red Wings mit klarer Heimpleite
