Pleiten für rot-weiß-rote CL-Gegner Lille & Zagreb

Zwei Gegner der österreichischen Teams in der anstehenden Champions League müssen vor dem ersten Spieltag Niederlagen hinnehmen: Sowohl OSC Lille als auch Dinamo Zagreb verpatzen ihre Generalprobe für die Ligaphase.

LOSC, Gegner von Sturm Graz am sechsten Spieltag, unterliegt Saint-Etienne aufgrund eines frühen Gegentreffers mit 0:1. Zum Auftakt ist Lille gegen Sporting Lissabon – ebenfalls ein Grazer Gegner im anstehenden Herbst – gefordert. Die Portugiesen gewinnen ihr Gastspiel bei Arouca im Gegensatz dazu deutlich mit 3:0, das Duell mit Sturm steht in Runde drei an. Ebenfalls erfolgreich war Borussia Dortmund beim 4:2 gegen Heidenheim.

Ein Kontrahent des FC Salzburg verliert sogar das Derby: Dinamo Zagreb verpasst zuhause gegen Hajduk Split ebenfalls mit 0:1 den Sieg, trotz einer Gelb-Roten Karte für die Gäste in der Schlussphase. Bei Hajduk blieb Ex-Austria-Goalie Ivan Lucic beim Prestigeduell ohne Gegentreffer. Dinamo ist Salzburgs dritter Gegner der CL-Ligaphase – auf Kroatiens Meister wartet am Dienstag mit dem FC Bayern München eine schwere Herausforderung.

Sky Sport Austria zeigt 185 Spiele der neuen UEFA Champions League live – streame die Königsklasse jetzt mit dem Sky X-Traumpass!

Rapid-Gegner siegt deutlich

Ein Conference-League-Gegner des SK Rapid feierte währenddessen einen klaren Erfolg: Die Shamrock Rovers besiegen die Sligo Rovers in Überzahl mit 4:0, liegen in der irischen Ganzjahresmeisterschaft aber weiter auf Platz fünf.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.