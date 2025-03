Pochettino offen für Spurs-Rückkehr

Mauricio Pochettino erlebte mit Tottenham Hotspur eine intensive und – auch wenn ohne Titel – schöne Zeit als Trainer. Von Sommer 2014 bis November 2019 formte der Argentinier die Nord-Londoner zu einem europäischen Top-Team. Der Höhepunkt seiner Laufbahn bei den Spurs war das Erreichen des Champions-League-Finals in der Saison 2018/19. Im Endspiel unterlag man allerdings dem FC Liverpool mit 0:2.

Wenige Monate später musste Pochettino nach einem schwachen Start in die neue Spielzeit seine Koffer packen. Aber schon damals dachte der heute 53-Jährige: „Als ich den Klub verließ, erinnere ich mich immer an ein Interview, in dem ich sagte, dass ich eines Tages gerne zu Tottenham zurückkehren würde, und das ist natürlich so“, sagte Pochettino im Interview mit den Kollegen von Sky UK und fügte noch an: „Was ich damals gesagt habe, auch nach sechs oder fünf Jahren, spüre ich immer noch in meinem Herzen.“

Nach Stationen bei Paris Saint-Germain und FC Chelsea ist der ehemalige Profi mittlerweile Nationaltrainer der USA. Mit den Amerikanern peilt er als Co-Gastgeber der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko den ganz großen Coup an. „Ich denke, dass es für einen Trainerstab wie uns, der viele Jahre in Vereinen gearbeitet hat, eine großartige Gelegenheit war, sich selbst herauszufordern – zu lernen, wie man Dinge auf unterschiedliche Weise entdeckt und umsetzt.“

Pochettinos Vertrag als US-Nationaltrainer ist bis nach der Heim-WM gültig.

