Podest-Hoffnung Truppe: Die Slalom-Startliste in Spindleruv Mlyn

Mit dem Slalom findet im tschechischen Spindleruv Mlyn das letzte Technik-Wochenende der Ski-alpin-Damen vor den Olympischen Winterspielen seinen Abschluss. Der ÖSV hofft wie schon in Flachau auf einen Podest-Coup durch Katharina Truppe.

Die österreichische Slalom-Spezialistin startet als Sechste des Rennens, eröffnet wird der erste Durchgang aber von Weltcup-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin. Unmittelbar vor Truppe starten die Riesentorlauf-Zweite Paula Moltzan (Startnummer 4) sowie Camille Rast (5) ins Rennen. Die Siegerin des ersten Rennens am Samstag, Sara Hector, startet mit Nummer 11.

ÖSV hofft im Slalom auch auf Huber & Gallhuber

Der darauffolgende Startblock wird von Katharina Huber (16) angeführt, kurze Zeit später folgt Katharina Gallhuber (18). Ebenfalls innerhalb der Top 30 starten Lisa Hörhager (23) sowie Natalie Falch. Erst als 54. nimmt Franziska Gritsch am Slalom teil.

