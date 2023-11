Pöltl bei Toronto-Sieg gegen Chicago doppelt zweistellig

Die Toronto Raptors haben am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die Chicago Bulls 121:108 besiegt und sich damit für das 103:104 auswärts vor knapp einem Monat revanchiert. Jakob Pöltl schrieb mit 15 Punkten und zehn Rebounds zum siebenten Mal im Spieljahr und zum 78. Mal insgesamt doppelt zweistellig an. Zudem verbuchte der Center aus Wien drei Assists, zwei Steals sowie einen Block in 30:35 Minuten Einsatzzeit.

Toronto kontrollierte die Partie vom Start weg und kam letztlich ungefährdet zum achten Sieg im 16. Saisonspiel. Der Grundstein wurde bereits mit einem 36:22 im ersten Viertel gelegt. „Wir sind sehr stark herausgekommen und haben den Ball super gepasst. Obwohl sie (die Bulls, Anm.) einige toughe Würfe getroffen haben, konnten wir die Kontrolle bis zum Schluss behalten“, analysierte Pöltl.

OG Anunoby erzielte 26 Punkte für die Raptors, die mit dem 121:108 im dritten Gruppenspiel auch den ersten Sieg im neuen In-Season-Tournament feierten, die K.o.-Runde jedoch nicht mehr erreichen können. Am Sonntag gastieren die Kanadier bei den Cleveland Cavaliers.

Orlando bezwingt NBA-Leader Boston

Nicht zu stoppen ist aktuell Orlando Magic. Das Team aus Florida landete mit einem 113:96 gegen NBA-Leader Boston Celtics den sechsten Sieg hintereinander. Moritz Wagner erzielte 27 Punkte. Als Sieger oder Zweitplatzierter der Toronto-Gruppe C im In-Season-Tournament hat Orlando (3:1) einen Platz im Viertelfinale sicher.

Noch nicht auf Touren kommen die Denver Nuggets. Der Titelverteidiger erlitt mit dem 86:105 bei den Houston Rockets trotz 38 Punkten und 19 Rebounds von Nikola Jokic die fünfte Niederlage in den vergangenen sieben Spielen und hält bei einer 10:6-Bilanz.

