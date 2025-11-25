Der Siegeszug der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) hat am Montag (Ortszeit) seine Fortsetzung gefunden.

Die Kanadier gewannen gegen die Cleveland Cavaliers 110:99 und damit auch das dritte Duell im Spieljahr. Jakob Pöltl, am Vortag gegen die Brooklyn Nets geschont, verbuchte sieben Punkte und eine Saisonbestleistung von 13 Rebounds. Zudem wies die Statistik einen Assist und zwei Steals in 26:47 Einsatzminuten für den Wiener aus.

Die Raptors haben mittlerweile acht Spiele in Serie bzw. zwölf der vergangenen 13 Partien für sich entschieden. Am Montag verwandelten sie mit einem 13:2-Lauf vor der Pause einen Acht-Punkte-Rückstand in eine 57:54-Halbzeitführung und setzten sich im dritten Abschnitt auf bis zu 14 Zähler ab. Brandon Ingram führte die in der Eastern Conference zweitplatzierten Kanadier mit einem Saisonbestwert von 37 Punkten an.

Am Mittwoch empfangen die Raptors die Indiana Pacers zum letzten Gruppenspiel im NBA-Cup (Osten, Gruppe A). Toronto ist bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Indiana musste sich den Detroit Pistons 117:122 geschlagen geben. Der Vizemeister der vergangenen Saison hält bei nur zwei Siegen nach 17 Partien. Die Pistons, Leader im NBA-Osten, blieben indes zum 13. Mal hintereinander erfolgreich. Cade Cunningham erzielte 24 Punkte.

Knicks gewannen New Yorker Stadtderby

Im New Yorker Stadtderby setzten sich die Knicks bei den Brooklyn Nets mit 113:100 durch. Karl-Anthony Towns zeichnete aufseiten der Sieger für 37 Zähler und zwölf Rebounds verantwortlich. Nikola Jokic schrieb beim 125:115 der Denver Nuggets auswärts gegen die Memphis Grizzlies zum zehnten Mal im Spieljahr dreifach zweistellig an. 17 Punkte, zehn Rebounds und 16 Assists standen für den Serben zu Buche. Jamal Murray war Topscorer mit 29 Zählern.

(APA).

Beitragsbild: Imago.