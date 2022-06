Pöltl im Exklusiv-Interview: „Grundsätzlich ist das Ziel, die Championship zu gewinnen“

Aktuell befindet sich Österreichs einziger NBA-Spieler Jakob Pöltl auf Heimaturlaub. Der Wiener nutzt die freie Zeit um auszuspannen, sich auf das Nationalteam vorzubereiten aber auch um individuell weiter an sich zu arbeiten, denn die Ziele sind hoch gesteckt.

Es ist heiß, richtig heiß. Nicht nur in der Sonne sondern auch in der Halle der D.C. Timberwolves in der Bernoullistraße. Bei saunaähnlichen Temperaturen arbeitet Jakob Pöltl unermüdlich an seinen individuellen Fähigkeiten. Auf dem Trainingsplan steht vor allem Krafttraining aber auch an den offensiven Fähigkeiten will der Center der San Antonio Spurs in diesem Sommer verstärkt arbeiten. „Wir haben in letzter Zeit viel am Ballhandling, verschiedenen Würfen und Freiwürfen gearbeitet um hier einen weiteren Schritt nach vorne zu machen um im Team in der Offensive mit mehr Verantwortung eine größere Rolle einnehmen zu können.“

Pöltl über sein Training in Wien

Die Ziele die sich Pöltl mit den Spurs steckt sind auch schon klar definiert „ganz klar Playoffs bzw. Play-In“. In den vergangen drei Jahren ging es für die Texaner nie über das Play-In Tournament der NBA hinaus. Die letzte Playoffteilnahme der Spurs war in der Saison 2018/2019. Jakob Pöltl hat bei San Antonio noch bis 2023 Vertrag, der Traum vom Ring besteht natürlich weiterhin.

„Ziel, zumindest das Play-In wieder zu erreichen“

Ob das Ziel Championship mit den Spurs in den nächsten Jahren erreicht werden kann steht in den Sternen, dafür braucht es wohl auch die richtigen Moves auf dem Trademarkt. Aber auch der Wiener Center könnte Teil so eines Paketes sein, denn die Leistungen blieben sicher nicht unbemerkt. In seiner insgesamt sechsten Saison in der NBA hat er einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht, ist bei den Spurs zum Leistungsträger und unumstrittenen Starter aufgestiegen. In 68 Spielen stand er für die Spurs auf dem Parkett und erzielte im Schnitt 13.5 Punkte und 9.3 Rebounds pro Spiel.

Pöltl über einen möglichen Trade

Derzeit ist Jakob Pöltl noch der einzige Österreicher in der besten Basketballliga der Welt, mit Luka Brajkovic hat allerdings ein zweiter Österreicher für den Draft (23.06.) genannt. Ob er den Cut schafft?

Pöltl zu Brajkovic: „Ich weiß, wie tough es ist“

Bevor es für Jakob Pöltl aber wieder nach Amerika geht, steht noch das österreichische Nationalteam auf dem Programm. Für den Center ist es der ersten Einsatz für Österreich seit vier Jahren. „Ich freue mich schon sehr auf das Nationalteam, habe auch schon einige Spieler in Wien getroffen, das hat die Vorfreude nochmal mehr geweckt.“ Lange Zeit war unklar ob die Versicherung für den NBA-Spieler gestemmt werden kann, für Pöltl war das Thema nie eine Belastung „ich bin mit der Einstellung an die Sache rangegangen, dass es klappen wird“. Zum Abschluss der ersten Runde der Vorqualifikation zur Endrunde 2025 treffen die ÖBV-Männer in Salzburg auf Irland (30. Juni) und Zypern (3. Juli).

„Freue mich auf das Nationalteam“

Nach dem Nationalteam geht es für Pöltl wieder zurück in die USA. Bis dorthin wird er weiter an sich arbeiten, um sich den großen Traum – einen Titel in der NBA – zu erfüllen. Auch bei saunaähnlichen Temperaturen in Wien.

(Johannes Brandl)