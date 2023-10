Pöltl im Sky-Interview: „Wir wollen in die Play-offs“

Für die Toronto Raptors ist die Vorbereitung auf die neue Saison in der NBA ideal veralufen. Die Kanadier haben die Preseason ungeschlagen beendet.

Im vierten und letzten Spiel der Preseason bezwangen die Raptors mit Jakob Pöltl in ihren Reihen am Freitag (Ortszeit) die Washington Wizards 134:98. Der zuletzt erkrankte Center aus Wien steuerte acht Punkte und neun Rebounds in 18:33 Minuten Einsatzzeit bei. Je zwei Assists und Blocks sowie ein Steal rundeten die Statistik ab.

„Ich bin bereit, ich bin wieder gesund genug“, sagte der 28-Jährige im Sky-Interview. Pöltl geht in seine achte NBA-Saison.

Das neue Spieljahr für Toronto in der stärksten Basketballliga der Welt beginnt am Mittwoch. Zum Auftakt gastieren die Minnesota Timberwolves am Ontariosee. „Wir wollen performen. Wir wollen in die Play-offs kommen. Ziel Nummer eins ist, dass wir uns als Mannschaft untereinander finden. Dass wir auf die Zukunft aufbauen können und in den kommenden Jahren wieder richtig angreifen können“, erklärte Pöltl.

(APA, Red.)