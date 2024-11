Pöltl kassiert mit Toronto bittere Niederlage in Denver

Für die Toronto Raptors hat es am Montag eine bittere Niederlage in der National Basketball Association (NBA) gesetzt.

Die Kanadier verloren bei den Denver Nuggets 119:121, nachdem sie lange geführt hatten. Jakob Pöltl wartete mit einer Saisonbestleistung von 24 Punkten auf, dazu zehn Rebounds bedeuteten das vierte Double-Double des Wieners in den vergangenen fünf Partien. Hinzu kamen je drei Assists und Steals in 32:27 Minuten auf dem Parkett.

Raptors lange in Front

Toronto hatte den NBA-Champion des Jahres 2023 im ersten von fünf Auswärtsspielen hintereinander voll gefordert und bis zu 14 Punkte Vorsprung herausgeholt. Pöltl war es, der nach zwei Minuten im dritten Viertel auf 74:60 stellte. Fünf Minuten vor Schluss scorte der heimische NBA-Pionier zum 111:103, ehe er gut 60 Sekunden später nach einem harten Pfiff mit seinem sechsten persönlichen Foul vorzeitig vom Feld musste. Der 29-Jährige war zweitbester Werfer seines Teams. Gradey Dick erzielte 26 Punkte. Bei den Nuggets stach einmal mehr Nikola Jokic heraus. Der serbische Center bilanzierte mit 28 Zählern, 14 Rebounds und 13 Assists.

Die Raptors gastieren am Mittwoch bei den Sacramento Kings. Die Kalifornier, gegen die Toronto erst am Samstag in eigener Halle 131:128 n.V. gewonnen hatte, setzten sich bei Miami Heat mit 111:110 durch.

Cleveland und OKC marschieren weiter

Die Cleveland Cavaliers gewannen 116:114 gegen die Milwaukee Bucks und damit auch ihr achtes Saisonspiel. Ihren Montag-Gegner schickten sie gleichzeitig ans Tabellenende der Eastern Conference. Die Auswahl aus Wisconsin hat mittlerweile sechs Partien in Serie verloren und hält bei nur einem Sieg. Wie Cleveland noch ungeschlagen ist auch Oklahoma City Thunder (7:0) nach einem 102:86 gegen Orlando Magic. Utah Jazz hat indes als letztes der 30 NBA-Teams erstmals angeschrieben. Die Franchise aus Salt Lake City gewann bei den Chicago Bulls 135:126.

Stephen Curry führte die Golden State Warriors beim Comeback nach einer Knöchelverletzung zu einem 125:112 bei den Washington Wizards. Er war mit 24 Punkten der erfolgreichste Werfer seines Teams. Die LA Clippers feierten im fünften Anlauf den ersten Sieg in ihrer neuen Heimstätte Intuit Dome. Sie bezwangen Pöltls Ex-Klub San Antonio Spurs mit 113:104.

