Pöltl mit Double-Double bei Toronto-Niederlage in Miami

Den Toronto Raptors ist am Freitag (Ortszeit) kein zweiter Auswärtssieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) gelungen. Die Kanadier unterlagen bei Miami Heat 111:121 und halten nach 20 Saisonspielen bei einer 5:15-Bilanz. Jakob Pöltl spielte mit 24 Punkten und zehn Rebounds einmal mehr stark. Die Statistik wies neben dem Double-Double je einen Assist und Block in 32:24 Minuten für ihn aus. In den Schlusssekunden verübte der Center sein sechstes Foul.

Pöltl war in Downtown Miami sehr treffsicher. Zehn seiner elf Versuche aus dem Spiel und vier von fünf von der Freiwurflinie fanden ihr Ziel. Hinzu kam im vierten Viertel der 1.500 Offensiv-Rebound in der NBA-Karriere des Wieners.

Spielentscheidend war letztlich ein 19:2-Run der Gastgeber auf 96:84 nach 36 Minuten. Die Raptors kamen danach im Schlussabschnitt nicht mehr näher als auf sieben Punkte heran. RJ Barrett markierte 25 Zähler für das Team von Coach Darko Rajakovic. Scottie Barnes kam wie Pöltl auf 24 Punkte und zehn Rebounds, außerdem zehn Assists bedeuteten ein Triple-Double für den All-Star. Miami wurde von Jimmy Buttler (26), Tyler Herro (23) sowie dem ebenfalls dreifach zweistelligen Bam Adebayo (14 Zähler, je zehn Rebounds und Assists) angeführt.

Toronto mit Chance auf Revanche

Dass die Partie auch zum „In-Season-Tournament“ NBA-Cup (Osten, Gruppe B) zählte, war für die Raptors ohne Bedeutung. Sie hatten schon vor dem Aufwurf in Florida keine Chance mehr auf den Aufstieg. Gelegenheit zur Revanche bekommen die Kanadier bereits am Sonntag. Dann steigt das Nord-Süd-Duell am Ontariosee.

Die Cleveland Cavaliers haben neuerlich gegen die Atlanta Hawks verloren. Zwei Tage nach dem 124:135 vor eigenem Publikum setzte es auswärts ein 101:117 für den NBA-Leader. 29 Punkte von Darius Garland waren zu wenig. Donovan Mitchell traf nur fünf seiner 23 Würfe aus dem Spiel und musste sich mit zwölf Zählern begnügen. Aufseiten der Hawks war De’Andre Hunter mit 23 Punkten der Topscorer. Atlanta erreichte als erstes Team der Eastern Conference das Viertelfinale im NBA-Cup.

Boson Celtics in guter Verfassung

Die Boston Celtics rückten den „Cavs“ mit einem 138:129 bei den Chicago Bulls bis auf einen Sieg nahe. Der Titelverteidiger blieb zum siebenten Mal hintereinander erfolgreich. Jayson Tatum erzielte 35 Punkte und holte 14 Rebounds. Payton Pritchard steuerte 29 Zähler bei.

Oklahoma City Thunder festigte die Führung in der Western Conference mit einem 101:93 bei den Los Angeles Lakers. Shai Gilgeous-Alexander stach mit 36 Punkten heraus. Die Lakers-Stars Anthony Davis und LeBron James mussten sich mit 15 bzw. zwölf Zählern begnügen.

