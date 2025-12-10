Pöltl mit Toronto im NBA-Cup ausgeschieden

Jakob Pöltl ist mit den Toronto Raptors im Viertelfinale des NBA-Cups ausgeschieden. Die Kanadier verloren am Dienstag (Ortszeit) gegen die New York Knicks 101:117. Der 30-jährige Center aus Wien bilanzierte mit zehn Punkten, neun Rebounds, drei Assists und zwei Steals in 24:49 Minuten Einsatzzeit.

Nach vier Siegen in der Gruppenphase des Bewerbs gaben die Kanadier gegen die Knicks ihre Chancen auf den Einzug ins Finalturnier in Las Vegas bereits im zweiten Viertel aus der Hand. Nach einem 13:34 in dem Abschnitt lagen sie zur Halbzeit 52:69 zurück und schafften kein Comeback mehr. Neben dem am rechten Knie verletzten RJ Barrett fehlte am Dienstag auch der erkrankte Immanuel Quickley. Brandon Ingram erzielte 31 Punkte für die Raptors. New York wurde von Jalen Brunson mit 35 Zählern angeführt.

Für Toronto war das 101:117 die vierte Niederlage hintereinander, die gleichzeitig den Rückfall auf Platz fünf in der Eastern Conference bedeutete. Am Montag gastieren die Kanadier bei den Miami Heat.

Orlando im Halbfinale gegen New York

Der kommende Gegner unterlag Orlando Magic mit 108:117. Bei den Siegern, die im Halbfinale um den NBA-Cup am Samstag auf die Knicks treffen, ragte Desmond Bane mit 37 Punkten heraus. Franz Wagner, deutscher Topstar im Orlando-Dress, fällt mit einer Verstauchung des linken Sprunggelenks mehrere Wochen aus.

Am Mittwoch geht es zwischen den Oklahoma City Thunder und den Phoenix Suns bzw. den Los Angeles Lakers und Pöltls ehemaligem Club San Antonio Spurs um die weiteren Plätze im Cup-Finalturnier. Der Bewerb wird zum dritten Mal ausgetragen. 2023/24 haben die Lakers, in der darauffolgenden Saison die Milwaukee Bucks den Titel geholt.

(APA) / Bild: Imago