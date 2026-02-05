Pöltl nähert sich nach Rückenproblemen NBA-Comeback

Jakob Pöltl nähert sich in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einem Comeback.

Der Wiener hat wegen Rückenproblemen seit 21. Dezember kein Spiel bestritten, befindet sich aber seit dieser Woche wieder im Vollkontakttraining. Vor der 126:128-Heimniederlage seiner Toronto Raptors am Mittwoch gegen die Minnesota Timberwolves arbeitete der 30-Jährige bereits in der Halle auf dem Court. Ein Match-Comeback könnte noch vor der nächstwöchigen All-Star-Pause erfolgen.

Laut APA-Informationen handelt es sich bei Pöltls Rückenproblemen um keine strukturelle Verletzung. Dennoch versäumte der Center gegen Minnesota seine 22. Partie in Folge. Sein Team kassierte die dritte Niederlage in den jüngsten vier Spielen. Dabei gaben die Raptors einen 18-Punkte-Vorsprung Mitte des dritten Viertels aus der Hand. Zu Beginn des Schlussabschnittes lagen sie immer noch 104:94 voran.

Für die Wende sorgte Minnesota-Star Anthony Edwards, der 13 seiner 30 Punkte in den letzten zwölf Minuten erzielte. Bei Toronto war Brandon Ingram mit 25 Zählern der erfolgreichste Scorer. Die Raptors sind bereits am Donnerstag wieder im Einsatz. Sie empfangen die Chicago Bulls, die in US-Medien zuletzt wie mehrere andere Teams als mögliche Interessenten an einem Tauschgeschäft für Pöltl gehandelt worden sind.

Raptors vor Transferschluss aktiv

Vor Ende der Transferfrist am (heutigen) Donnerstag (21.00 Uhr MEZ) holten die Raptors laut ESPN-Angaben mit Trayce Jackson-Davis bereits einen groß gewachsenen Reservisten von den Golden State Warriors. Dazu nahm Toronto vorübergehend Spielmacher-Routinier Chris Paul von den Los Angeles Clippers auf und gab Ochai Agbaji an die Brooklyn Nets ab. Der zwölfmalige All-Star Paul soll aber nicht zum Team stoßen, sondern noch vor der Deadline wieder abgegeben werden, berichtete der US-Sender.

Ein zehnmaliger All-Star wechselte ebenfalls den Club: Die Dallas Mavericks gaben Anthony Davis gemeinsam mit drei weiteren Spielern, darunter Guard D’Angelo Russell, an die Washington Wizards ab und erhielten dafür neben Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham und Marvin Bagley III auch mehrere Auswahlrechte in kommenden Drafts. Topcenter Kristaps Porzingis, mit den Boston Celtics 2024 Meister, geht im Tausch für Jonathan Kuminga und Buddy Hield von den Atlanta Hawks an die Warriors.

San Antonio bezwang Oklahoma City

Im NBA-Spitzenspiel am Mittwoch setzten sich die San Antonio Spurs gegen den ersatzgeschwächten Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit 116:106 durch. Keldon Johnson verzeichnete 25 Punkte, Victor Wembanyama steuerte 22 Zähler und 14 Rebounds bei. Beim NBA-Leader fehlte u.a. Topstar Shai Gilgeous-Alexander wegen einer Bauchmuskelzerrung.

Nicht zu stoppen sind aktuell die New York Knicks. Das 134:127 n.2.V. gegen die Denver Nuggets war der bereits achte Sieg in Folge. Jalen Brunson war mit 42 Punkten der Topscorer der Partie. Den Gästen aus Colorado reichte auch ein Triple-Double von Nikola Jokic mit 30 Zählern, 14 Rebounds und zehn Assists nicht. Jamal Murray kam auf 39 Punkte.

Für die LA Clippers setzte es eine 89:121-Schlappe gegen die Cleveland Cavaliers. Weder James Harden, der von den Kaliforniern nach Ohio wechselt, noch Darius Garland, der den umgekehrten Weg geht, kamen zum Einsatz. Der Deal war am Mittwoch bekanntgegeben worden.

(APA) / Bild: Imago