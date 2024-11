Pöltl & Toronto bleiben nach Pleite im Kellerduell NBA-Schlusslicht

Auch im „Kellerduell“ der National Basketball Association (NBA) hat es für Jakob Pöltl und die Toronto Raptors am Dienstag (Ortszeit) nicht zum ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison gereicht.

Die Kanadier verloren bei den Milwaukee Bucks 85:99 und bleiben damit Liga-Schlusslicht. Jakob Pöltl war mit 13 Punkten zweitbester Scorer seines Teams. Zudem verzeichnete der 29-jährige Wiener acht Rebounds, einen Assist, drei Steals und zwei Blocks. Er kam auf 28:13 Einsatzminuten.

In der Partie, die auch zum „In-Season-Tournament“ NBA-Cup (Osten, Gruppe B) zählte, hatten die Raptors zu Beginn des dritten Abschnitts ihre beste Phase, als sie den 43:54-Pausenrückstand ausglichen. In Führung gingen sie über 48 Minuten allerdings nie. Letztlich stand die zehnte Saisonniederlage und die siebente auswärts zu Buche. Gradey Dick sorgte für 32 Punkte der Kanadier und erzielte damit eine Karrierebestleistung. Der griechische Topstar Giannis Antetokounmpo war mit 23 Zählern bester Werfer der Bucks.

Pöltl & Toronto empfangen Detroit

Nach zuletzt fünf Auswärtsspielen hintereinander empfangen die Raptors am Freitag die Detroit Pistons. Die Franchise aus Michigan reist nach einem 123:121 n.V. gegen Miami Heat mit einem Erfolgserlebnis an den Ontariosee.

Die Boston Celtics, bei denen Toronto am Samstag gastiert, verpassten gegen die Atlanta Hawks den zehnten Saisonerfolg. Der amtierende NBA-Champion musste sich trotz 37 Punkten von Jaylen Brown 116:117 geschlagen geben.

Der deutsche Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA dank seiner Saisonbestleistung von 32 Punkten zum sechsten Sieg in dieser Spielzeit geführt. Beim 114:89 gegen die Charlotte Hornets steuerte der Berliner zudem acht Rebounds und fünf Assists bei. Sein älterer Bruder Moritz war mit 18 Punkten zweitbester Scorer der Magic (fünf Rebounds, ein Assist).

„Es gibt noch viel, was ich verbessern kann, aber ich denke, wir haben einen tollen Rhythmus gefunden“, sagte Franz Wagner (23). Auch der deutsche Rookie Tristan da Silva überzeugte bei Orlando mit fünf Punkten und sechs Rebounds. Das Team aus Florida weist nach dem dritten Sieg in Folge nun eine Bilanz von je sechs Siegen und Niederlagen auf und belegt damit den dritten Rang in der Eastern Conference, die von den noch unbesiegten Cleveland Cavaliers (12:0) vor Meister Boston Celtics (9:3) angeführt wird.

Das Duell mit Charlotte war zugleich erste Spiel für Orlando, das zum NBA Cup zählt. Die 30 NBA-Klubs wurden dazu in sechs Gruppen a fünf Mannschaften gelost, jede Conference stellt drei Gruppen. Die Spiele zählen, mit Ausnahme des Finals, zur regulären Saison. Die K.o.-Runde erreichen die sechs Gruppensieger sowie die zwei Bestplatzierten jeder Conference. Neben Charlotte sind die Gegner von Orlando die Brookyln Nets mit Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, die New York Knicks und die Philadelphia 76ers.

