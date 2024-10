Pöltl & Toronto kassieren Auftaktniederlage in NBA

Die Toronto Raptors sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einer deutlichen Niederlage in die neue Saison der National Basketball Association (NBA) gestartet. Die Kanadier verloren gegen die Cleveland Cavaliers vor eigenem Publikum mit 106:136. Jakob Pöltl verbuchte sechs Punkte, neun Rebounds (Bestwert im Spiel) und zwei Assists. Der 29-jährige Center aus Wien war 26:09 Minuten im Einsatz.

Die Raptors gaben gegen die in der Saisonvorbereitung in vier Partien sieglos gebliebenen Cavs noch vor der Pause ihre Chancen aus der Hand. Nach einem 17:36 im zweiten Abschnitt lagen sie bereits zur Halbzeit mit 49:69 zurück. Die von Evan Mobley mit 25 Punkten angeführten Gäste kamen zu einem ungefährdeten Erfolg. Torontos erfolgreichste Werfer waren Chris Boucher (18) und Gradey Dick (16).

„Ziemlich enttäuschender Start in die neue Saison“, kommentierte Pöltl das Ergebnis. „Die Cavaliers haben am Ende der ersten Hälfte von unseren Ballverlusten profitiert.“ Am Freitag wollen sich die Raptors ebenfalls am Ontariosee gegen die Philadelphia 76ers „rehabilitieren“, so der heimische NBA-Pionier.

Der kommende Gegner reist mit einer 109:124-Pleite gegen die Milwaukee Bucks im Gepäck an. Die Stars Joel Embiid und Paul George fehlten wegen Knieverletzungen. Aufseiten der Bucks waren Damian Lillard (30) und Giannis Antetokounmpo (25) die besten Scorer.

Die LA Clippers eröffneten ihre neue Heimstätte Intuit Dome mit einem 113:116 n.V. gegen die Phoenix Suns. Norman Powell im Dress der Gastgeber hatte dabei die ersten Punkte in der Arena in Inglewood erzielt. Kevin Durant mit 25 und Bradley Beal mit 24 Zählern waren die Protagonisten beim Team aus Arizona. Die Golden State Warriors ließen den Portland TrailBlazers keine Chance und gewannen mit 139:104. Buddy Hield verzeichnete 22 Punkte.

