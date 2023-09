Pöltl über WM-MVP Schröder: „Wird sich gut für die Raptors auswirken“

NBA-Export Jakob Pöltl hat seinem deutschen Teamkollegen Dennis Schröder bei den Toronto Raptors zum sensationellen Triumph bei der Basketball-WM gratuliert.

„Ich freue mich für Dennis, der Deutschland beeindruckend als MVP zum WM-Titel geführt hat und ich denke, das wird sich auch sehr gut auf die Raptors auswirken, wenn er mit diesem Erfolg im Rücken nach Toronto kommt“, sagte der 27-jährige Wiener. Pöltl startet bei den Kanadiern Ende Oktober in seine achte NBA-Saison.

Pöltl hat bei den Raptors mit Darko Rajakovic einen neuen Head Coach, der 44-jährige Serbe wird erstmals ein NBA-Team als Cheftrainer betreuen. „Wir haben in Los Angeles (bei den Teamtrainings, Anm.) etwas Zeit miteinander verbracht. Die ersten Eindrücke, was seine Philosophie betrifft, sind positiv“, betonte der Center. Das Trainingscamp der Raptors beginnt Anfang Oktober, das erste Vorbereitungsspiel findet in der Nacht auf 9. Oktober statt, ehe es in der Nacht auf 26. Oktober mit dem ersten Saisonspiel gegen die Minnesota Timberwolves losgeht.

(APA)/Bild: GEPA