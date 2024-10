Pöltl überzeugt trotz Test-Niederlage

Mit einem 111:115 bei Titelverteidiger Boston Celtics haben die Toronto Raptors am Sonntag (Ortszeit) die zweite Niederlage im dritten Testspiel vor der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA) erlitten.

Der Wiener Jakob Pöltl wusste mit 14 Punkten und 13 Rebounds zu überzeugen. Zum Double-Double kamen zwei Assists in 25:09 Einsatzminuten.

Die Kanadier waren kurz nach der Pause bereits um 34 Zähler zurückgelegen, ehe sie im Schlussviertel eine Aufholjagd starteten. Am Dienstag haben Pöltl und Kollegen die Chance zur Revanche. Dann ist Boston am Ontariosee zu Gast. Den Abschluss der Vorbereitung macht am Freitag ein Auswärtsduell mit den Brooklyn Nets, ehe am 23. Oktober der Meisterschaftsauftakt gegen die Cleveland Cavaliers wartet.

Was die Saison für die verjüngten Raptors bereithält, wollte Pöltl noch nicht genau abschätzen. „Man merkt, dass wir noch ein bisschen damit zu kämpfen haben, uns aus Negativ-Runs herauszuarbeiten. Das wird mit mehr Erfahrung kommen, aber auch mit ein bisschen mehr Disziplin (…)“, sagte der 28-Jährige. Er ist einer der Routiniers im Team, das sich noch finden muss. Zahlreiche Ausfälle machten die Aufgabe für die Truppe von Coach Darko Rajakovic zudem nicht leichter.

„Es ist schwer, Rotationen herauszulesen“, betonte Pöltl. „Einerseits hilft uns das, weil recht viele von den jüngeren Spielern jetzt schon die Chance bekommen, sich zu beweisen. Andererseits ist es natürlich schwer für uns, wenn wir mit unseren gewohnten Line-ups weniger gemeinsame Spielzeit bekommen. Generell ist unsere Offense noch nicht so rund, wie man es sich vorstellen würde.“ Er selbst sieht sich einigermaßen gerüstet. „Ich fühle mich alles in allem ganz gut.“