Pöltl und Raptors feiern zweiten Liga-Sieg in Folge

Die Toronto Raptors haben zum zweiten Mal im aktuellen Spieljahr der National Basketball Association (NBA) zwei Siege hintereinander gefeiert. Sie bezwangen sie die Indiana Pacers am Dienstag (Ortszeit) 122:111. Jakob Pöltl schrieb mit 17 Punkten und zehn Rebounds doppelt zweistellig an. Neben dem 13. Saison-Double-Double verbuchte der 29-jährige Center aus Wien vier Assists, einen Steal sowie zwei Blocks in 35:51 Einsatzminuten.

Angeführt wurden die Kanadier beim vierten Heimsieg in Folge von Scottie Barnes, der mit 35 Zählern eine Karrierebestleistung erzielte. RJ Barrett steuerte 29 Punkte bei. Pöltl war drittbester Scorer der Raptors, die über 48 Minuten nie in Rückstand und zwischenzeitlich 86:62 (31. Min.) voran lagen. Neun seiner 17 Zähler markierte der heimische NBA-Pionier ohne Fehlwurf im Schlussabschnitt. Mit einem Treffer samt Freiwurf sorgte er für den Endstand in der Partie.

Raptors nun gegen Thunder gefordert

Am Donnerstag ist Oklahoma City Thunder bei den Raptors zu Gast. Der kommende Gegner reist als Führender der Western Conference an. Beim 133:106 gegen Utah Jazz waren Jalen Williams (28) und Shai Gilgeous-Alexander (26) die besten Werfer.

Die Milwaukee Bucks gewannen bei den Detroit Pistons 128:107 und feierten den siebenten Sieg in Folge. Giannis Antetokounmpo (28) und Damian Lillard (27) waren die Protagonisten. NBA-Leader Cleveland Cavaliers fügte den Washington Wizards mit 118:87 die 15. Niederlage hintereinander zu. Die New York Knicks beendeten mit einem 121:106 die sechs Partien andauernde Siegesserie von Orlando Magic. Auch die Memphis Grizzlies mussten nach zuletzt sechs Erfolgen mit 116:121 bei den Dallas Mavericks als Verlierer vom Parkett. Luka Doncic markierte 37 Zähler aufseiten der Texaner. Für die Golden State Warriors setzte es mit 115:119 bei den Denver Nuggets die fünfte Pleite hintereinander. Nikola Jokic erzielte 38 Punkte für die Gastgeber aus Colorado.

Viertelfinale des NBA-Cups komplett

Im NBA-Cup erreichten New York und Milwaukee jeweils ungeschlagen (4:0) das Viertelfinale. Weitere Aufsteiger aus der Eastern Conference sind die Atlanta Hawks und Orlando. Aus dem Westen stehen die Houston Rockets, Oklahoma, Golden State sowie Dallas in der Runde der besten acht Teams.

(APA) / Bild: Imago