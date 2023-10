Pöltl und Toronto starten mit Sieg in die Vorbereitung

Die Toronto Raptors haben am Sonntag das erste von vier Testspielen vor der neuen Saison in der NBA gewonnen. Der Club von Jakob Pöltl bezwang die Sacramento Kings in Vancouver 112:99. Der Center aus Wien bilanzierte mit vier Punkten, fünf Rebounds, zwei Assists und einem Steal in 18:50 Minuten auf dem Parkett.

Topscorer der Kanadier war Gary Trent Jr. mit 22 Zählern. Der deutsche Weltmeister Dennis Schröder steuerte sechs Punkte und je fünf Rebounds sowie Assists bei.

Max Heidegger, Sohn des früheren Tiroler Weltcup-Skirennläufers Klaus Heidegger, kam zu einem Kurzeinsatz im Dress der Chicago Bulls. Beim 102:105 in der NBA-Vorbereitung gegen die Milwaukee Bucks verbuchte der Guard einen Zähler in 5:25 Minuten. Heidegger hatte 2021 unter Raoul Korner zwei Testspiele für Österreich bestritten, ehe er sich entschied, für die israelischen Nationalmannschaft auflaufen zu wollen.

(APA)/Bild: Imago