Pogacar gewinnt 19. Etappe und steht vor Toursieg

Radprofi Tadej Pogacar steht vor dem dritten Gesamtsieg bei der Tour de France.

Der Slowene gewann am Freitag die schwere 19. Etappe in den Alpen über drei Zweitausender und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus.

Pogacar, der seinen vierten Tageserfolg bei der 111. Frankreich-Rundfahrt feierte, verwies in Isola 2000 Matteo Jorgenson (USA) und den Briten Simon Yates auf die Plätze. Sein dänischer Hauptrivale Jonas Vingegaard und der in der Gesamtwertung drittplatzierte Belgier Remco Evenepoel kamen mit 1:42 Minuten Rückstand ins Ziel.

In der Gesamtwertung führt Pogacar nun komfortabel mit 5:03 Minuten Vorsprung auf Titelverteidiger Vingegaard, Evenepoel hat 7:01 Minuten Rückstand.

Am Samstag geht es auf der vorletzten Etappe letztmals in die Berge. Im Hinterland von Nizza führt das nur 132,8 km lange Teilstück über vier Bergwertungen, drei davon der 1. Kategorie. Das Ziel liegt auf dem 1678 m hohen Col de la Couillole. Abgeschlossen wird die Tour am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza.

(SID) / Bild: Imago