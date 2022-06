Pogba verlässt ManUnited

Der französische Fußball-Weltmeister Paul Pogba wird den englischen Rekordmeister Manchester United zum zweiten Mal verlassen. Der 29-Jährige werde seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Verein am Mittwoch mit und dankte dem Mittelfeldspieler für seinen Einsatz. Der walisische Nationalspieler Gareth Bale gab unterdessen seinen Abschied von Champions-League-Sieger Real Madrid in einem Brief in den Sozialen Medien bekannt.

Wohin es die beiden Stars zieht, ist noch nicht klar. Bei Pogba gab es zuletzt Gerüchte um eine Rückkehr zum italienischen Spitzenclub Juventus Turin. Als Nachfolger in Manchester ist der Niederländer Frenkie de Jong vom FC Barcelona im Gespräch. Pogba, der sich United erstmals mit 16 Jahren als Jugendspieler angeschlossen hatte, war bereits 2012 ablösefrei von Manchester nach Turin gewechselt.

(APA)

Bild: Imago