Pongracic bei der Nationalmannschaft positiv auf Corona getestet

Innenverteidiger Marin Pongracic (23) vom VfL Wolfsburg ist der nächste positiv auf das Coronavirus getestete Bundesliga-Profi.

Der Kroate sei bereits am Dienstagabend von der Nationalmannschaft zurückgekehrt und befinde sich in Wolfsburg in Quarantäne, teilte der Tabellensechste am Mittwoch mit. Pongracic wird Trainer Oliver Glasner damit bei Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen.

Der Coronatest bei Pongracic wurde im Rahmen der Länderspielreise der kroatischen Nationalmannschaft durchgeführt, für die der Abwehrspieler vergangene Woche im Freundschaftsspiel gegen die Türkei (3:3) debütiert hatte.

(SID)

Bild: Getty