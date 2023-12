Porto zieht nach Acht-Tore-Spektakel gegen Shakhtar ins Achtelfinale ein

Der FC Porto gewinnt eine torreiche Partie gegen Shakhtar Donezk mit 5:3 und sichert sich den Achtelfinal-Einzug – die Ukrainer steigen in die K.O.-Phase der Europa League um.

Die Portugiesen starten furios – nach bereits neun Minuten geht Porto durch Wenderson Galeno in Führung. Doch in der 29. Minute kann Danylo Sikan für Shakhtar ausgleichen. In der 43. Minute schlägt Porto aber wieder zurück. Nach einer schnell ausgeführten Ecke trifft Galeno aus 16 Metern zur neuerlichen Führung für die Portugiesen.

Nach der Halbzeitpause gibt weiter Porto den Ton in dieser Begegnung an. Doppeltorschütze Galeno bringt den Pass auf Mehdi Taremi, der in der 62. Minute auf 3:1 stellt. Dennoch gibt Shakhtar nicht auf und kommt noch einmal heran – auch wenn mit Glück. Stephen Eustaquio trifft mit dem Bauch ins eigene Tor zum 2:3-Anschlusstreffer aus Sicht der Ukrainer.

Nur vier Minuten später kann Porto den alten Vorsprung wieder herstellen. Ausgerechnet Oldie Pepe trifft in der 76. Minute zum 4:2. Francisco Conceicao erhöht auf 5:2 in der 82. Minute, nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung. Eguinaldo kann in der 88. Minute für Shakhtar zum 5:3-Endstand treffen.

Mehr in Kürze!

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Wenderson Galeno (9.)

1:1 – Danylo Sikan (29.)

2:1 – Wenderson Galeno (43.)

3:1 – Mehdi Taremi (62.)

3:2 – Stephen Eustaquio (Eigentor, 72.)

4:2 – Pepe (76.)

5:2 – Francisco Conceicao (82.)

5:3 – Eguinaldo (88.)

Beitragsbild: Imago