Portugal mit „Schmerz und Schweiß“ zum Auftaktsieg

Portugal hat am Dienstagabend zum Auftakt in die EURO trotz klarer Überlegenheit lange zittern müssen. Erst in der Nachspielzeit erlöste der kurz zuvor eingewechselte Jungstar Francisco Conceicao die euphorische Fußball-Nation mit dem 2:1-Siegtreffer gegen bis auf eine Ausnahme harmlose Tschechen. „Das war viel Schmerz und Schweiß. Ein unglaublich schwieriges Spiel, wir haben lange kämpfen müssen“, sagte Portugals Pepe, mit 41 nun ältester Spieler bei einer EM-Endrunde.

Mit einem Blick auf die Statistik wird die Dominanz der Portugiesen deutlich: 19:5 Torschüsse sowie 73 Prozent Ballbesitz zugunsten der Selecao standen mit Schlusspfiff zu Buche. Trotzdem gingen die Tschechen nach einer Stunde völlig entgegen des Spielverlaufs in Führung. Portugal verdaute den Schock und belohnte sich schließlich für eine tolle Moral. „Heute haben wir Herz gezeigt, ja, aber auch viel Disziplin“, sagte Trainer Roberto Martinez.

„Alle warten auf CR7, Conceicao rettet Portugal“

Cristiano Ronaldo, bei seiner sechsten EM-Teilnahme (Rekord) offensiv der mit Abstand auffälligste Portugiese, meldete sich nach dem gelungenen Auftakt ebenfalls zu Wort. „Bis zum Ende, Portugal“, schrieb der Superstar bei Instagram. Die Bühne „überließ“ der 39-Jährige diesmal dem um 18 Jahre jüngeren Francisco Conceicao, Sohn des ehemaligen Nationalspielers Sergio Conceicao. „Alle warten auf CR7, Conceicao rettet Portugal“, brachte es die italienische La Gazzetta dello Sport auf den Punkt.

Bemerkenswert: Ronaldo bestritt am 20.8.2003 sein erstes Länderspiel für die Selecao, 17 Tage später Sergio Conceicao sein letztes. Knapp 21 Jahre danach bejubelte Ronaldo mit Sohn Francisco dessen erstes Länderspieltor. „Ich habe gesehen, dass das Spiel schwierig war. Ich bin reingekommen und wollte der Mannschaft helfen, das Tor zu schießen. Das habe ich getan“, sagte der Siegtorschütze. Vom Trainer gab es Lob für den Jungstar. „Er hat es verdient. Er arbeitet immer mit einem Auge vor dem Tor, er erschnüffelt Tore“, sagte Martinez. „Er war das Feuerwerk, das wir heute gebraucht haben.“

Die Tschechen haderten indes mit einem unglücklichen Eigentor und dem späten Nackenschlag. „Ich muss zugeben, dass es sehr schade ist, dass wir unser Werk nicht vollendet haben. Wir waren nah dran. Wir haben es Portugal sehr schwer gemacht, einem der besten Teams der Welt“, sagte Trainer Ivan Hasek. Jetzt gelte es das Spiel schnell abzuhaken, es warte nun ein Schlüsselspiel. Bereits am Samstag (15.00 Uhr) trifft Tschechien auf Georgien. Portugal ist im Anschluss (18.00) gegen die Türkei gefordert.Zwei

Traumtore bringen Türkei gelungenen Einstand

Das Parallelspiel der Gruppe F entpuppte sich als eines der bisher attraktivsten der Endrunde. Die Türkei bezwang EM-Neuling Georgien auch dank zweier Traumtore von Ex-Rapidler Mert Müldür und Real-Profi Arda Güler mit 3:1. „Es war ein perfekter Geburtstag und wirklich das schönste Geschenk, was man mir machen konnte“, sagte Türkei-Trainer Vincenzo Montella, der am Dienstag 50 Jahre alt wurde.

Georgiens Coach Willy Sagnol zollte seiner Mannschaft nach der Premiere auf der größten europäischen Bühne Respekt. „Klar, wenn man verliert, ist es niemals schön“, sagte der ehemalige Bayern-Profi. „Aber ich denke, für mich und meine Mannschaft lagen die wichtigsten Dinge woanders. Wir haben so ein schönes Bild des georgischen Fußballs gezeigt. Darauf können wir stolz sein.“

(APA)

Beitragsbild: Imago