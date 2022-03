via

via Sky Sport Austria

Stefan Posch ist vom deutschen Fachmagazin Kicker erstmals in dieser Saison in die „Elf des Tages“ nominiert worden. Der ÖFB-Teamverteidiger erzielte beim 1:0-Sieg der TSG Hoffenheim beim 1. FC Köln per Kopfball das Siegestor (61.).

(APA)

Artikelbild: Imago