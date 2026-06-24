Posch nach Kieferbruch mit „emotionalen Höhen und Tiefen“

Stefan Posch kann wieder lächeln. Der ÖFB-Verteidiger hatte vergangene Woche nach dem WM-Auftaktspiel gegen Jordanien (3:1) ein Wechselbad der Gefühle durchgemacht. Wegen seines Kieferbruches war zwischenzeitlich gar das Turnier-Aus befürchtet worden, mithilfe einer Spezialschiene war der Steirer am Montag beim 0:2 gegen Argentinien aber bereits wieder im Einsatz.

„Es hat sich sehr gut entwickelt“, erklärte Posch am Dienstag im ÖFB-Camp in Santa Barbara. Die Schwellung sei sehr schnell weggegangen. „Ich habe schon noch Schmerzen, mal mehr, mal weniger“, sagte der 29-Jährige. „Aber es ist aushaltbar.“ Auch das Essen funktioniere schon wieder besser – weil er noch nicht wirklich kauen könne vor allem in Form von Suppe und Pasta.

Maske ohne Sichteinschränkung

Den Bruch hatte sich Posch in der Schlussphase gegen Jordanien bei einem Zusammenprall mit Gegenspieler Odeh Al-Fakhoury zugezogen. Es folgten ereignisreiche Tage. „Es waren emotionale Höhen und Tiefen – von Operation und Nach-Hause-Fliegen bis hin zu: ‚Wir schaffen es doch noch irgendwie.'“ Am Ende stand der Mainz-Profi rechtzeitig für das Duell mit Lionel Messi und Co. wieder zur Verfügung.

Posch bedankte sich beim gesamten Betreuerstab: „Die haben das alles möglich gemacht.“ Mehrmals war er bei Spezialisten in Los Angeles – zuerst zur Vermessung, dann zur Anpassung seines Kieferschutzes. „Das Gute ist, dass das Sichtfeld frei ist bei der Maske“, schilderte der 54-fache Internationale, der als Rechtsverteidiger im ÖFB-Team derzeit gesetzt ist. Daher habe sie ihn auch nicht wirklich behindert. „Eine Maske, die das komplette Sichtfeld einschränkt, stört deutlich mehr.“ Auch das Schwitzen sei kein Problem.

Ungewohnte Bedingungen in Kansas City

Im abschließenden Gruppenspiel am Samstag gegen Algerien müssen sich die Österreicher ohnehin auf schweißtreibende Bedingungen einstellen, die sie von ihrem Quartier im milden Kalifornien nicht gewohnt sind. In Kansas City sind auch bei Anpfiff um 21.00 Uhr Ortszeit (4.00 Uhr in der Nacht auf Sonntag MESZ/live ORF 1) noch 28 Grad Celsius vorhergesagt, dazu sind Gewitter möglich. Das Duell mit Argentinien fand im klimatisierten Dallas Stadium statt. Auch in Santa Clara gegen Jordanien war die Hitze nicht annähernd so groß.

„Ich glaube, dass es schon ein klarer Unterschied werden wird zu den ersten beiden Spielen“, meinte Posch. „Wir haben die letzten Tage in Dallas gemerkt, wie heiß es draußen ist.“ In Kansas City werde es ähnlich sein. „Es wird auf jeden Fall nochmal ein anderes Spiel mit der Luftfeuchtigkeit und der Hitze. Ich glaube aber, wir sind gut vorbereitet.“ Die Österreicher fliegen bereits am Donnerstagnachmittag und damit zwei Tage vor der Partie aus Santa Barbara nach Missouri.