Positive Nachricht für Bayern: Musiala ist zurück auf dem Trainingsplatz

Gute Nachrichten für den deutschen Rekordmeister. Bayern-Star Jamal Musiala ist am Donnerstag zum ersten Mal seit seiner Verletzung auf dem Platz gewesen.

Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte lockere Läufe und durfte durch die Koordinationsleiter.

Nach Sky Sport Informationen will Musiala noch im Dezember Spiele für Bayern bestreiten. Im Dezember treffen die Münchner auf Stuttgart (A), Sporting (H), Mainz (H) und Heidenheim (A).

Wadenbeinbruch bei der Klub-WM

Musiala hatte sich am 5. Juli bei der 0:2-Niederlage gegen PSG bei der Klub-WM einen Wadenbeinbruch zugezogen. Nun hat der 22-Jährige den nächsten großen Schritt auf dem Weg zum Comeback gemacht.

Sportdirektor Christoph Freund hatte sich nach dem 4:0 der Münchner am Mittwochabend in der Champions League gegen Brügge in Bezug auf Musiala jedoch nicht festlegen wollen. „Es wird schon noch ein bisschen dauern. Aber es geht voran, es schaut positiv aus. Er kann seinen Fuß wieder voll belasten“, sagte er aber immerhin.

Musiala selbst brennt auf seine Rückkehr. Grundsätzlich sei so eine Verletzung „auch eine Chance, seinen Körper besser kennenzulernen und so Erfahrung zu sammeln. Es geht darum, Rückschläge zu nutzen, um stärker zurückzukommen“, betonte er zuletzt. Er glaube, „man lernt viele Sachen während einer Verletzung. Ich sehe zum Beispiel, wie viel Spaß man sonst hat und wie sehr ich den Fußball liebe.“

Die Bayern, aber auch Bundestrainer Julian Nagelsmann setzen große Hoffnungen in den Zauberfuß. Gerade bei der WM im kommenden Jahr wird der Fokus des DFB-Teams auf Musiala liegen.

(skysport.de) Foto: Imago