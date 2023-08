Prass-Ersatz? Sturm wohl an Bayern-Talent interessiert

Beim SK Sturm könnte sich wenige Tage vor Transferschluss noch einiges tun. Wie die „Krone“ berichtet, ziehen die Steirer eine Leihe von Bayern-Juwel Paul Wanner in Erwägung.

Mit Alexander Prass (FC Lorient) und Abwehrchef Gregory Wüthrich (FC Augsburg) stehen zwei Leistungsträger vor dem Absprung. Für Ersteren könnte der Ersatz vom deutschen Rekordmeister Bayern München kommen.

Der 17-jährige Wanner, dessen Mutter Österreicherin ist, ist bei Sturm Graz schon seit längerer Zeit ein Thema. Konkret wurde ein Leihwechsel im Laufe des Sommers nicht.

Da Mittelfeldmotor Prass den Verein in Kürze verlassen könnte, nimmt die Personalie Wanner in Graz wohl nochmal Fahrt auf. Fakt ist, dass der FC Bayern seinen Youngster gerne irgendwo „parken“ möchte, wo er auch Spielzeit bekommt. Wanner wäre als Linksfuß eine Option für die linke Mittelfeldposition in Sturms Raute.

