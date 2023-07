Prass nimmt Martins nach Horror-Foul in Schutz: „Es war keine Absicht“

Sturm Graz hat den Auftakt in die Fußball-Bundesliga gegen die Austria deutlich mit 3:0 (2:0) für sich entschieden (Spielbericht + Video-Highlights).

Die Austria war nach der 33. Minute nur noch zu zehnt. Marvin Martins stoppte den durchbrechenden Alexander Prass mit dem hohen gestreckten Bein. Schiedsrichter Stefan Ebner sah sich das Horrorfoul im TV an – und wandelte die Gelbe in eine Rote Karte um. Prass blieb zunächst mit einer Wunde im Gesicht am Rasen liegen, konnte aber weitermachen und hatte vor der Pause mit einem Lattentreffer Pech (40.).

Der Sturm-Akteur sprach nach dem Spiel im Sky-Interview über die Szene. „… dann habe ich nur mehr den Fuß gesehen. Ich muss ihn auch in Schutz nehmen. Ich habe die Szene vorher noch einmal gesehen, er hat absolut nichts gesehen. Es war keine Absicht“, erklärte Prass.

Die Szene im Video