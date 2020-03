Premier League Stars mit Appell-Video: #WeAreOneTeam

In Zeiten in denen das Coronavirus das Weltgeschehen beherrscht, bleibt auch der Fußball nicht verschont.

In England steht der Höhepunkt der Krise noch bevor und die Regierung Großbritanniens ergreift von Tag zu Tag strengere Maßnahmen. Nun haben sich die Spieler der verschiedenen Premier League Klubs zusammengetan und ein Video veröffentlicht mit einem Appell an ihre Fans, die Menschen in England. Ganz unter dem Motto ” We are one Team”.

Artikelbild: Twitter @premierleague