Premieren-Duell gegen Lettland: Österreichs Basketballer wittern Chance

Auf Österreichs Basketball-Nationalteam der Männer wartet am Montag (20.20 Uhr) in der neuen Sport Arena Wien eine Premiere. In der WM-Qualifikation (Gruppe F) steht erstmals in der Länderspielgeschichte ein Duell mit Lettland an. Die Balten sind als Nummer elf der FIBA-Weltrangliste der nominell stärkste Gegner, verspüren nach dem überraschenden 78:86 gegen die Niederlande vom Freitag jedoch bereits Druck.

Die ÖBV-Auswahl wittert daher durchaus ihre Chance gegen den Achtelfinalisten bei der jüngsten EM, der mit sechs Spielern aus dem Kader vom kontinentalen Turnier im September antreten wird. Die Mannschaft von Neo-Cheftrainer Aramis Naglic will auf dem 78:90 gegen Polen nach einer über weite Strecken starken Leistung aufbauen. Die Routiniers Sylven Landesberg und Bogic Vujosevic sollen einmal mehr als Anführer fungieren.

„Es war ein guter Start in die WM-Qualifikation“, erklärte Naglic nach seiner Premiere. „Meine Mannschaft hat Kampfgeist und Willen gezeigt. Ich bin stolz auf diese Leistung und zuversichtlich, am Montag gegen Lettland einen weiteren Schritt nach vorne machen zu können“, hofft der Kroate. Im Gegensatz zu Polen, wo man rasch in Rückstand geraten ist, soll es von Beginn weg gut klappen. „Gegen Lettland müssen wir einen guten Start hinlegen, dann ist alles möglich“, hofft Deutschland-Legionär Erol Ersek. Gegen Polen hat er fünf Dreier beigesteuert.

Auch Balten mit Personalsorgen

Mit dem 2,18 m großen Kristaps Porzingis (Atlanta Hawks) müssen die Balten wie Österreich mit Jakob Pöltl auf ihren in der NBA engagierten Topstar verzichten. Davis Bertans, 2018/19 Mannschaftskollege des Centers aus Wien bei den San Antonio Spurs, ist aktuell bei Dubai Basketball in der EuroLeague engagiert und fehlt ebenfalls. „Wir beide vermissen wichtige Spieler. Aber mein Team wird gut regenerieren, perfekt vorbereitet sein und alles für diesen Sieg tun. Wir haben den Willen und die Mentalität, auch gegen diese Mannschaft ein erfolgreiches Spiel zu schaffen“, sagte Naglic, dessen Team am Sonntag noch eine Trainingseinheit in der Sport Arena absolvierte.

Fakt ist, dass der Montag-Gegner der Österreicher für große Basketball-Tradition steht. Lettland hat 1935 bei der ersten Europameisterschaft überhaupt den Titel geholt. Die Qualifikation zur Basketball-WM 2027 in Katar wird in zwei Phasen gespielt. Aus der ersten Hauptrunde steigen die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe auf. Dann geht es um die WM-Tickets.

(APA) / Foto: GEPA