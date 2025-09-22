Premierensieger! PSG-Star Dembele gewinnt Ballon d’Or

Nächste Krönung nach dem Champions-League-Titel: Ousmane Dembele gewinnt erstmals den Ballon d’Or!

Der Offensivspieler von Paris Saint-Germain setzt sich vor Barca-Talent Lamine Yamal durch. Dritter wurde etwas überraschend PSG-Mittelfeldspieler Vitinha. Der 28-Jährige Dembele nahm die Auszeichnung als Nachfolger des Spaniers Rodri (Manchester City) am Montagabend im Pariser Théâtre du Châtelet entgegen – nur wenige Kilometer westlich des PSG-Stadions Parc des Princes.

Insgesamt räumten sowohl PSG, als auch Barca sowie Englands Europameisterinnen mehrere Trophäen ab. Bei den Frauen ging die Trophäe zum dritten Mal in Folge an Aitana Bonmati, die vor Mariona Caldentey und Alessia Russo gewinnt. Die spanische Siegerin ist damit nun alleinige Rekordsiegerin des Ballon d’Or féminin.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Die Kopa-Trophäe als bester U21-Spieler sicherte sich Barca-Youngster Lamine Yamal – als erster Spieler zum zweiten Mal in Folge. Als beste Nachwuchsspielerin wurde Vicky Lopez ausgezeichnet, die ebenfalls beim FCB aktiv ist.

Ballon d’Or: Awards auch für Luis Enrique & Donnarumma

Zur besten Trainerin wurde Englands Teamchefin Sarina Wiegman gekürt. Bei den Männern erhielt PSG-Coach Luis Enrique den Award.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Als bester Torhüter wurde Neo-ManCity-Goalie Gianluigi Donnarumma ausgewählt, bei den Frauen gewinnt Englands EM-Nummer-Eins Hannah Hampton die Jaschin-Trophäe. Das beste Goalgetter-Duo, das die Gerd-Müller-Trophy bekommt, ist indes Barcelonas Ewa Pajor sowie Arsenal-Neuzugang Viktor Gyökeres. Als Vereine des Jahres wurden die CL und UWCL-Champions PSG sowie Arsenal ausgewählt.

Dembele: „Unglaublich, was ich gerade erleben darf“

Dembélé grinste zunächst verlegen und bald war er den Tränen nahe. „Das ist unglaublich, was ich gerade erleben darf“, sagte der französische Offensivspieler mit leiser Stimme. Dembélé reiht sich in eine Galerie französischer Sieger ein: Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983-85), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) und Karim Benzema (2022) hatten sich darin schon verewigt.

Kurioserweise konnte Dembélé seine Trophäe allerdings nur persönlich in Empfang nehmen, weil er verletzt ist. Er hat einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel – ansonsten hätte er am Montagabend mit PSG bei Olympique Marseille antreten müssen. Sein Team kassierte ausgerechnet an diesem Abend die erste Saisonniederlage (0:1), der ursprünglich für Sonntagabend angesetzte „Classique“ der Ligue 1 war aufgrund von Unwetterwarnungen um einen Tag verschoben worden.

Frankreich habe mit der achten Trophäe nun immerhin zu Superstar Lionel Messi aus Argentinien aufgeschlossen, der alleine achtmal geehrt wurde, scherzte die Sportzeitung L’Équipe. Der Preis existiert seit 1956 und wird von der Zeitung „France Football“ vergeben, es wählt eine internationale Jury von Fachjournalisten. Rekordsieger ist Messi. Parallel dazu ehrt der Weltverband FIFA seit 1991 den Weltfußballer. Zwischen 2010 und 2015 hatten die FIFA und France Football kooperiert und nur einen Preis gemeinsam als FIFA Ballon d’Or vergeben.

(Red./SID.)

Beitragsbild: Imago.